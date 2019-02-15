﻿ Эксперт о политике в Латвии: нам зубы лечат те, кто никогда не был стоматологом, Mixnews.lv

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В Латвии очень распространенное явление ставить на должность министра человека без опыта. На это в эфире радио Baltkom указал политический эксперт Эдгарс Яунупс.

"У нас как думают? Кого поставим в министры? Давайте поставим человека, который никогда не был министром. Это странно. Это тоже самое, если бы я пошел в стоматологический центр и попросил бы, чтобы мне зубы лечил тот, кто никогда этого раньше не делал. Я был бы больной, если бы такое сказал. Так почему в случае с министерскими постами все думают иначе?", - задается вопросом Яунупс.

По его мнению, возглавлять министерства должны люди со знаниями и соответствующим опытом.

"Я выступаю за то, чтобы министрами были те люди, которые уже побывали в политике. Пусть это будет тот, кто делал ошибки. После такого опыта этот человек, возможно, второй раз эти ошибки не повторит. Если эти ошибки от незнания. Вот так и мы – хотим, чтобы зубы нам делали те, кто этого делать не умеет. А потом мы удивляемся. И все в шоке. На политику надо смотреть, как на профессиональную сферу. Здесь люди должны развиваться. Сначала они работают советниками, помощниками, а потом вырастают до кандидатов в депутаты", - пояснил Яунупс.

Как сообщалось, в возглавляемом Кришьянисом Кариньшем правительстве только семь министров из тринадцати занимали ранее пост главы ведомства.

Фото: Pixabay.com