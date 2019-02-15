﻿ Политолог: министр избегает резких движений с роспуском Рижской думы, Mixnews.lv

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Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") не спешит принимать резких решений по вопросу возможного роспуска Рижской думы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

По его словам, министр хочет тщательно подготовиться к этому процессу.

"Роспуск думы — это очень серьезное решение, которое влияет на весь политический климат. Пуце не хочет довести эту ситуацию до Конституционного суда. Иначе будет "некачественный" роспуск думы, суд, который скажет, что процесс роспуска был неправильным и т.д. Пуце — опытный бюрократ, он запрашивает разного рода информацию, разъяснения. Видно, что он готовится. И у него есть инструмент, который сложно оспорить - "ручка". Таким способом он может единолично уволить мэра. Но тут нужен будет сразу другой мэр, это опять поменяет ситуацию в Рижской думе. Поэтому не думаю, что этот процесс будет быстрым, но опасаться его стоит", - сказал Раевский.

Напомним, ранее Пуце поручил сотрудникам министерства обобщить всю информацию, связанную с коммуникацией ведомства и Рижской думы по вопросу Rīgas satiksme.

Одновременно Пуце попросил подготовить юридический анализ о возможностях роспуска думы.

Фото: Mixnews.lv