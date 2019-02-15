﻿ Политолог: министр избегает резких движений с роспуском Рижской думы, Mixnews.lv

Политолог: министр избегает резких движений с роспуском Рижской думы (9)

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Эксклюзив | 15 февраля 2019 года, 17:48

Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!") не спешит принимать резких решений по вопросу возможного роспуска Рижской думы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

По его словам, министр хочет тщательно подготовиться к этому процессу.

"Роспуск думы — это очень серьезное решение, которое влияет на весь политический климат. Пуце не хочет довести эту ситуацию до Конституционного суда. Иначе будет "некачественный" роспуск думы, суд, который скажет, что процесс роспуска был неправильным и т.д. Пуце — опытный бюрократ, он запрашивает разного рода информацию, разъяснения. Видно, что он готовится. И у него есть инструмент, который сложно оспорить - "ручка". Таким способом он может единолично уволить мэра. Но тут нужен будет сразу другой мэр, это опять поменяет ситуацию в Рижской думе. Поэтому не думаю, что этот процесс будет быстрым, но опасаться его стоит", - сказал Раевский.

Напомним, ранее Пуце поручил сотрудникам министерства обобщить всю информацию, связанную с коммуникацией ведомства и Рижской думы по вопросу Rīgas satiksme.

Одновременно Пуце попросил подготовить юридический анализ о возможностях роспуска думы.

Фото: Mixnews.lv

Комментарии 9
Чухонь3 часа назад
Будут новые выборы,и как думаете,за кого народ проголосует? Неужели за Домбраву?
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Программист49 минут назад
Если Ушакова снимут, то скорость выезда из Латвии русских только ускорится, т.к. страшно станет тут оставаться, геноцид будет процветать. Ушаков для русских,это надежда на лучшее, а если он мэром не будет, то я не вижу в будущем ничего хорошего, вижу бандеровскую Укропию, не более. Уеду отсюда и все свои разработки перенесу на другую страну, где буду спокойно работать и жить. Мне 35 лет, знаю латышский, но ненавижу дегенератов во власти.
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Задолбала1 час назад
Да заткнись наконец, быдло-шафка.
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