﻿ Анонс: на радио Baltkom - Михаил Ходорковский, Mixnews.lv

Анонс: на радио Baltkom - Михаил Ходорковский (12)
Эксклюзив | 15 февраля 2019 года, 15:55
Во вторник, 19 февраля, после 14 часов на радио Baltkom, в эфире программы "Абонент доступен" - предприниматель, общественный деятель, публицист, экс-глава самой крупной российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский.
Прямая видеотрансляция на странице Mixnews в Facebook и тут.
Зря, ох как зря Путин выпустил его из тюрьмы - там ему самое место!!! Добрый Путин, слишком добрый!!!
424
Ответить
ну явился не запылился,наверно опять какую-то афёру хочет здесь замутить,какие нибудь посиделки,однако евреи дико активизировались !!!!
315
Ответить
спасибо поблевал
414
Ответить
Показать все (12)