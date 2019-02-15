﻿ Анонс: на радио Baltkom - Михаил Ходорковский, Mixnews.lv

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Анонс: на радио Baltkom - Михаил Ходорковский (12)

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Эксклюзив | 15 февраля 2019 года, 15:55

Во вторник, 19 февраля, после 14 часов на радио Baltkom, в эфире программы "Абонент доступен" - предприниматель, общественный деятель, публицист, экс-глава самой крупной российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский.

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Комментарии 12
Евлампий 1 час назад
Зря, ох как зря Путин выпустил его из тюрьмы - там ему самое место!!! Добрый Путин, слишком добрый!!!
4
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нина1 час назад
ну явился не запылился,наверно опять какую-то афёру хочет здесь замутить,какие нибудь посиделки,однако евреи дико активизировались !!!!
3
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Саня1 час назад
спасибо поблевал
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