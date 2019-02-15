﻿ Анонс: на радио Baltkom - Михаил Ходорковский, Mixnews.lv

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Во вторник, 19 февраля, после 14 часов на радио Baltkom, в эфире программы "Абонент доступен" - предприниматель, общественный деятель, публицист, экс-глава самой крупной российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский.

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