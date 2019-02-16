﻿ Вайкуле: не знаю ни одного латыша, который плохо относится к русским, Mixnews.lv

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В Латвии между обычными жителями нет никаких этнических конфликтов, уверена певица Лайма Вайкуле. В эфире радио Baltkom она уточнила, что ее знакомые – люди разных национальностей, и все они очень хорошо друг к другу относятся.

«Есть то, о чем говорят и пишут СМИ, а есть простые люди. Их абсолютно не интересует политическая ситуация. Вот стоит на улице человек и продает цветочки, если к нему подойдет другой человек и на русском языке обратится, чтобы купить эти цветы, поверьте мне, это вызовет улыбку. Их с удовольствием продадут. У меня много знакомых живут в Латвии, которые не знают латышского и не чувствуют никакого натиска. У меня масса знакомых латышей… И я не знаю никого, кто бы плохо относился к русским. Я не знаю такого латыша», - сказала Вайкуле.

В 2011 году Вайкуле получила почетный орден Дружбы за большой вклад в развитие и укрепление российско-латвийских культурных связей, популяризацию современной российской музыкальной культуры в Латвии.

Фото: commons.wikimedia.org