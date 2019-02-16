﻿ Слушатель радио Baltkom рассказал, почему навсегда уезжает из Латвии, Mixnews.lv

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Парламентские выборы, прошедшие осенью прошлого года, никаких положительных изменений для русскоязычных жителей Латвии не принесли, даже наоборот, ситуация еще больше вынуждает покинуть эту страну навсегда. Об этом радио Baltkom рассказал один из жителей Риги, комментируя обсуждавшуюся в эфире тему эмиграции населения.

«Мы такая семья. Мы собираемся уезжать из Латвии. Ребенок учится в шестом классе. Мы надеялись на перевыборы, что «Черный Карлис» уйдет и что-то изменится, но к сожалению новый министр образования - это мрак. Что эта из изощрённая логика? Из-за событий столетней давности, теперь с нами будут делать, что они хотят. Или становитесь латышами, или уезжайте. Мы ждали с женой, что что-нибудь изменится в лучшую сторону. Но это тихий ужас. А в школе что творится? Неготовая реформа, которая реализовывается без методик и подготовки. Дети мучаются! А латыши, преподающие в русской школе латышский язык, стали изгоями среди своих же латышей», - сказал мужчина.

Он уточнил, что собирается переехать с семьей в Испанию.

«Несколько семей уже уехали туда. Там всё хвалят. Дети учатся, прекрасная система адаптации, которая длится год. Учителя нереально доброжелательные! Даже обнимаются с учениками. Я как моряк, мне все равно где работать. Видимо, нужны ради ребенка такие изменения. Я не вижу здесь продолжения. Семья подталкивает меня, хотя ребенок не хочет, он боится. Но те, кто туда уехал, говорят, что там совсем другая ситуация и другие отношения» - пояснил мужчина.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в результате миграции в 2017 году Латвия потеряла примерно 8000 человек.

Фото: Canva.com