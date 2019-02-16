﻿ Таксисты жалуются на отсутствие соцгарантий: 40 лет работал, а пенсия 96 евро, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Таксисты, проработавшие в Латвии всю жизнь, не имеют никаких социальных гарантий, заявил в эфире радио Baltkom член правления Организации работодателей таксомоторной отрасли Геннадий Аксёнов, добавив, что накопленный пенсионный капитал таксистов ничтожно мал.

«Все сводится в государстве к тому, чтобы задушить отрасль такси. Этого не понять. Они изображают видимость, будто все работают, и в сотый раз наводят порядок. Сегодня социальные взносы за автомобиль у нас составляют 130 евро. Государство накопило уже около трех млн нераспределённых денег. У нас есть люди, которые 40 лет отработали в такси. И их пенсия на сегодняшний день составляет 96 евро», - рассказал Аксёнов.

Он отметил, что выход из такой ситуации есть.

«Если водитель за себя будет платить хотя бы 200 или 250 евро, то в первый год государство получит в виде соцналога 6,6 млн евро. Из этих денег 70% будут соцвзносом в пользу водителя. Сейчас отрасль уже умирает. Если в начале 2018 года было зарегистрированных 611 предприятий перевозчиков, то сегодня действующих только 340. С такими сокращениями скоро не будет такси», - заключил Аксёнов.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 12 февраля у здяния Министерства сообщения прошел пикет водителей такси, которые требовали ввести патентную плату и гарантировать социальное страхование работников отрасли.

Фото: Canva.com