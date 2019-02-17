﻿ Вайкуле: я дала свой лучший концерт, когда проходила лечение от рака, Mixnews.lv

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Своим лучшим концертом Лайма Вайкуле считает выступление в США, которое произошло в тот период, когда исполнительница проходила курс лечения рака. Об этом певица рассказала в эфире радио Baltkom.

По ее словам, именно концерт, который состоялся во время болезни певицы, стал самым искренним.

"До того, как я заболела была только я, мне и мое. Когда я заболела, меня спросили какую книжку принести в больницу. Я попросила Библию. Это мне пришло откуда-то, мне кто-то сказал. Я не планировала, все считают, что я сумасшедшая собачница, но это все после болезни пошло. Я после болезни увидела собак, деревья, окружающий мир, людей, страдания. Мой лучший концерт был когда я проходила радиацию, я дала концерт в США. Я была настолько откровенна, у меня были оголенные нервы. Это был мой самый лучший концерт", - указала Вайкуле.

В начале 1990-х годов у Лаймы Вайкуле обнаружили рак груди, певице удалось победить болезнь.