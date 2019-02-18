﻿ Вайкуле на Baltkom: незачем тосковать по советскому времени, Mixnews.lv

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Не стоит тосковать по временам Советского союза, потому что сейчас наступила эпоха других возможностей, в которой тоже есть свои плюсы. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила певица, актриса, народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле.

Хотя певица и призналась в том, что не тоскует по СССР, она отметила и позитивные аспекты советского времени.

"Что касается советского времени: незачем скучать по тому, что прошло. Там было много хорошего, были посиделки на кухне, нас не волновало, что говорят по телевидению, никто не думал Крым наш или ваш. Даже не знаю о чем говорили, только не о политике. Вот это было замечательно. Сейчас люди более политизированные. Для молодежи сейчас открыт весь мир они знают языки, а для музыкантов особенно - они могут записывать музыку в Лондоне, в США, где угодно.Я знаю, есть люди, которые работают из Америки. Это другое счастье, нужно жить сегодня и не тосковать по вчерашнему. Я живу вместе со временем", - заявила Вайкуле.

30 марта в "Арена Рига" пройдет юбилейный концерт Лаймы Вайкуле - Laima Vaikule & Freedom Ballet.