﻿ Психолог: вести уроки сексуального воспитания в Латвии некому, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В Латвии до сих пор не разработана программа сексуального образования детей школьного и дошкольного возраста, однако это не является главной проблемой. Об этом в эфире радио Baltkom заявила детский психолог Оксана Савельева.

По ее словам, в обществе нет четкого представления о том, кто из специалистов мог бы преподавать сексуальное образование для несовершеннолетних.

"В разном возрасте сексуальное образование происходит по-разному. Если бы у нас существовала такая программа, она вполне могла бы начинаться в очень раннем возрасте ребенка и при этом включать не только вопросы о том, что такое влагалище или половой член, контрацепция и так далее. Это все связано с эмоциональными, поведенческими вопросами. В 12 и 18 лет — совершенно разный разговор. При этом у меня возникает вопрос, если бы программа [сексуального образования] была — кто мог бы вести эти занятия? Это принципиально важно", - подчеркнула Савельева.

Она отметила, что ранее в Латвии уже предпринимались попытки интегрировать в образование вопросы полового воспитания, однако они, как правило, не были успешными.

"У нас было много опыта с советского времени, когда такие занятия вели учителя, в основном все сводилось к урокам по анатомии и биологии, ничем хорошим они не заканчивались. Если мы убираем эмоции и оставляем одну лишь физиологию, это не решает проблему сексуального образования. Есть тонкая грань, безусловно, детям надо все это знать — детская психика не терпит вакуума, если они захотят о чем-то узнать, они об этом узнают. С другой стороны, необходимо подавать это так, чтобы не провоцировать их и не развращать. Преподаватель должен быть готов говорить об эмоциональных моментах, о воспитании", - сказала Савельева, добавив, что врачи и педагоги, по ее мнению, на эту роль не подходят.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Музее истории медицины им. Страдиня ученикам 9-12 классов будут рассказывать о половых инфекциях, правильном использовании контрацептивов и об абортах.

В рамках музейно-педагогической программы "Сексуальное и репродуктивное здоровье" до декабря 2019 года в музее будут проходить бесплатные часовые занятия для групп школьников. Цель программы — научить школьников ответственно и с уважением строить отношения и заботиться о своем здоровье.