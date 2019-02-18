﻿ Фурсов на Baltkom: уровень интеллекта россиян стал ниже после развала СССР, Mixnews.lv

Фурсов на Baltkom: уровень интеллекта россиян стал ниже после развала СССР (4)
После распада Советского Союза в 1991 году интеллектуальный уровень населения России стал ниже. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил историк, социолог, публицист Андрей Фурсов.
"России и сегодня нужен интеллект, и завтра он будет нужен. Вопрос в том, насколько система готова использовать этот интеллект. Советская власть значительно больше слушала интеллектуалов, чем постсоветская власть. Это характеризует советскую власть и интеллектуалов. Интеллектуальный уровень в России после 1991 года, безусловно, стал ниже, чем он был. Это связано с целым рядом факторов: провинциализация страны, детеоретизация - вместе с марксизмом выбросили теорию вообще, ЕГЭ (ред. - Единые государственные экзамены) в школе, Болонская система в университетах, которая тупит со страшной силой. Но это не в защиту России. Я здесь фиксирую просто некую тенденцию — приседание интеллектуальной и волевой планки. К сожалению, элиты во всем мире дуреют! Это связано с кризисной ситуацией. Во время кризиса снижается уровень интеллекта", - выразил Фурсов
Напомним, в интервью радио Baltkom Фурсов также заявил, что сменяемость верховной власти считается необходимым условием демократии, однако частая смена лидера страны не обеспечивает процветания государству.
Фото: facebook.com/andrey.fursov.network
Другие говорят,что это стратегия части американских еврее-неоконов,которые еще не оставили надежду овладеть миром и Ресурсами Россииъ,уже пытаясь оболванить саоих же американцев,что,впрочем,не спасло их на выборах,где победил Трамп.
Похоже,что их лобби и в России достаточно сильно и даже находится у власти и что то Путин ничего сделать не может.Даже убрать с небосклона Чубайса,как говорят,смотрящего от американского еврейского синдиката
в России.
Как то все мутно.Дерипаска вкладывает 200 млн.евро в компанию Клинтон,Соловьев пропадает в США,жена Пескова ведет там бизнес,Аркаша Дворкович ,вице-примьер России,приезжает в Ригу и встречается с американскими друзьями, роосиянам впаривают,что Америка враг.)))
Похоже,что Россию дербанят те же люди,что и Березовский с Абрамовичем,только в профиль.
Ничего не поменялось.Поменялись только фамилии.Вместо Березовского-Дворкович,вместо Абрамовича-Ритенберг.)))