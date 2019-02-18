﻿ Фурсов на Baltkom: уровень интеллекта россиян стал ниже после развала СССР, Mixnews.lv

Эксклюзив |

После распада Советского Союза в 1991 году интеллектуальный уровень населения России стал ниже. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил историк, социолог, публицист Андрей Фурсов.

"России и сегодня нужен интеллект, и завтра он будет нужен. Вопрос в том, насколько система готова использовать этот интеллект. Советская власть значительно больше слушала интеллектуалов, чем постсоветская власть. Это характеризует советскую власть и интеллектуалов. Интеллектуальный уровень в России после 1991 года, безусловно, стал ниже, чем он был. Это связано с целым рядом факторов: провинциализация страны, детеоретизация - вместе с марксизмом выбросили теорию вообще, ЕГЭ (ред. - Единые государственные экзамены) в школе, Болонская система в университетах, которая тупит со страшной силой. Но это не в защиту России. Я здесь фиксирую просто некую тенденцию — приседание интеллектуальной и волевой планки. К сожалению, элиты во всем мире дуреют! Это связано с кризисной ситуацией. Во время кризиса снижается уровень интеллекта", - выразил Фурсов

Напомним, в интервью радио Baltkom Фурсов также заявил, что сменяемость верховной власти считается необходимым условием демократии, однако частая смена лидера страны не обеспечивает процветания государству.

Фото: facebook.com/andrey.fursov.network