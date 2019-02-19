﻿ Победитель шоу "Голос" на Baltkom рассказал, как потерял друзей, Mixnews.lv

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Певец, победитель шоу "Голос" Сергей Волчков рассказал, что после переезда в Москву потерял много друзей на малой родине. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что родился и вырос в белорусском городе Быхов.

"Что такое зависть я почувствовал на себе, когда поступил в ГИТИС, и уехал из маленького города Быхов. Раньше я всегда говорил: "Мам, я сегодня был с одним другом, с другим..." Мама все время удивлялась — сколько же у тебя друзей? Я говорил: "Мам, у меня много друзей!" Ну вот теперь остался один, два… ну максимум три. Не знаю даже, может они со временем поотваливались, куда-то поуходили, у каждого свои интересы. Я, когда встречаюсь с ними, то не вижу огня в глазах — ну как ты, чего, что? Они говорят: "Ты там в Москве, ну понятно, повезло тебе...", - сказал артист.

Также Волчков отметил, в столице России он приобрел много новых друзей.

"У меня есть и приобретенные новые друзья, которые не завидуют мне,а наоборот радуются моим успехам. Например, я общаюсь с Глебом Матвейчуком, Настей Спиридоновой, Валей Бирюковой, Тамарой Михайловной Гвердцители, с Иосифом Давидовичем Кобзоном мы хорошо общались. Есть настоящая дружба, приятельство. Мы всегда радуемся успехам друг друга, приглашаем на концерты. Существуют в этом мире и хорошие люди. Завистливые люди есть везде, но также есть хорошие и добрые", - отметил Волчков.

Напомним, Сергей Волчков стал победителем 2-ого сезона шоу "Голос" в 2013 году.

Фото: facebook.com/ser.volchkov