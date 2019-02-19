﻿ Пуче: правда восторжествовала! Пусть семья Цукурса решает, где его хоронить, Mixnews.lv

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Семья латвийского летчика Герберта Цукурса сама вправе решать, где его перезахоронить - на Братском кладбище в Риге или в другом месте. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал латвийский журналист, автор книги о Цукурсе "Вы его никогда не убьете" Арманд Пуче.

По словам журналиста, самым главным на данный момент является не факт перезахоронения, а то, что люди наконец-то узнают правду о летчике. Пуче считает, что факт причастности Цукурса к уничтожению латвийских евреев сфабрикован.

"Здесь самое важное не захоронение, а то, что правда восторжествовала. Не было и нет доказательств того, что он якобы делал что-то неправильное и нехорошее. Это было известно нормальным людям уже 50 лет. То, что сейчас сделала Генпрокуратура, очень неразумно, но в то же время очень правильно. Я удивляюсь, что наши еврейские коллеги не могут прислать доказательства, которые у них якобы есть", - указал он.

Пуче подчеркнул, что родственники Цукурса сами должны принять решение о том, где перезахоронить летчика, а обществу не стоит это политизировать.

"Перезахоронение - это решение семьи Цукурса. Пусть сами решают, как это делать и почему. Слишком много политики вокруг этого героя латвийского народа. Нецелесообразно вокруг этого делать одну лишь кампанию. Это раньше уже происходило, многие академики грели руки. Я не вижу причины для ажиотажа, но то, что справедливость восторжествовала - это факт", - отметил Пуче.

Журналист добавил, что фигура Цукурса была намеренно очернена историками.

"Не только я это утверждаю, но и прокуратура. Были запрошены доказательства у стран, в которых Цукурс побывал. Таких доказательств нет! Это было ясно до этого. Любой человек может взять существующие документы. Я, как журналист, с ними работал и только плохой человек может так настраивать общество и говорить - вот этот человек был негодяем. Я думаю это связано с тем, как расположен наш мир - мы между большими странами ,как будто на перекрестке. А те, кто пишут историю, обычно являются теми людьми, кто что-то выиграл, а остальных уже не слушают. Значит, победители пишут правду? Ну так не бывает, они пишут свою правду. А здесь, не было даже повода, они выдумали эту кампанию. Мы можем сейчас догадаться, как эти люди чувствуют себя. Я не вижу всех этих господинов, которые называют себя защитниками прав", - заверил Пуче.

Как сообщалось ранее, после решения Генпрокуратуры закрыть уголовный процесс о возможной причастности Цукурса к уничтожению еврейского населения во время гитлеровской оккупации вновь обсуждается вопрос о его перезахоронении.

Следствие велось почти 13 лет - с 2006 года по статье 71 Уголовного закона Латвии ("геноцид"). Теперь родственники летчика вправе вновь побороться за то, чтобы Цукурс был перезахоронен на Братском кладбище в Риге.

Герберт Цукурс — латвийский летчик, конструктор, журналист. Входил в состав знаменитой "команды Арайса", которая в 1941 году уничтожила не менее 25 000 латвийских евреев. Считается военным преступником, но не был судим. По воспоминаниям множества очевидцев, Цукурс лично принимал непосредственное участие в казнях невинных людей. После Второй мировой войны Герберт Цукурс с семьей бежал в Бразилию, но в 1965 году его выследили и убили. По наиболее распространенной версии, военного преступника уничтожили агенты израильской спецслужбы "Моссад".

Фото: Theapricity.com