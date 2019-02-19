﻿ Ходорковский на Baltkom: я не считаю Путина монстром, Mixnews.lv

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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский не держит зла на президента России Владимира Путина, несмотря на то, что последний напрямую повлиял на попадание Ходорковского в тюрьму на десять лет. Об этом Ходорковский рассказал в эфире радио Baltkom.

"Я не считаю его монстром, он плоть от плоти сотрудник спецслужб. А я несомненно являюсь его врагом, политическим оппонентом, причем, на личном уровне. Тем не менее, по неизвестным мне причинам он решил вести драку по им самим устанавливаемым правилам. И я тоже, до тех пор, пока оппонирующая сторона не переходит на драку без правил", - сказал Ходорковский.

По его словам, он осознает, что совершил в своей жизни некоторые ошибки.

"Я себя точно не считаю ангелом. Я знаю, что совершил немало поступков, о которых я, в отличие от Путина — он ни о чем не сожалеет, сожалею. Но для самого себя я считаю, что баланс хорошего-плохого у меня все-таки положительный. Ну, а что решит высший судья, я, как и все мы, узнаю после смерти", - сказал Ходорковский.

Михаил Ходорковский отбыл в заключении 10 лет по делам ЮКОСа, его помиловали в декабре 2013 года. Вскоре после этого он покинул Россию и получил вид на жительство в Швейцарии.