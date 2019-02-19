﻿ Историк: нельзя хоронить Цукурса в Риге - он причастен к геноциду, Mixnews.lv

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Латвийского летчика Герберта Цукурса нельзя хоронить на Братском кладбище в Риге в независимости от того, способствовал он геноциду евреев на территории Латвии напрямую или только косвенно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал латвийский историк Каспар Зеллис.

Так он ответил на вопрос, как он относится к идее о перезахоронении Цукурса в столице Латвии.

"Крайне негативно. Он участвовал в геноциде, в котором есть разные ступени виновности. Мы не можем сказать, что в геноциде виноваты только те, кто нажимал на курок. Герберт Цукурс был технически ответственным за геноцид, а фактически был тем, кто отвечал за исправность транспорта и оружия. Цукурс присоединился к команде Арайса на второй неделе, то есть, сознательно, это был его выбор", - заявил Зеллис.

Он уверен, что латвийская общественность также отрицательно отнесется к идее о перезахоронении Цукурса.

"Наше общество в последнее время сильно изменилось, изменилось его отношение к Холокосту. Хотя правые ревизионисты и будут писать комментарии и создавать видимость общественного мнения о перезахоронении", - сказал Зеллис.

По его словам, Генпрокуратура завершила уголовный процесс по делу Цукурса по причине того, что не существует юридических доказательств его вины.

"Эта эпопея началась пять лет назад, я еще тогда говорил, что это закончится ничем. Потому что нет документов, по которым Цукурса можно было бы объявить виновным. Уголовное право опиралось на свидетельства, а практически все свидетели были уничтожены, документов тоже уже нет. Юридически невозможно найти те материалы, способствующие осуждению Герберта Цукурса. То, что он там детей рвал – это уже фольклор Холокоста", - указал Зеллис.

Как уже сообщалось, после решения Генпрокуратуры закрыть уголовный процесс о возможной причастности Цукурса к уничтожению еврейского населения во время гитлеровской оккупации вновь обсуждается вопрос о его перезахоронении.

Следствие велось почти 13 лет - с 2006 года по статье 71 Уголовного закона Латвии ("геноцид"). Теперь родственники летчика вправе вновь побороться за то, чтобы Цукурс был перезахоронен на Братском кладбище в Риге.

Герберт Цукурс — латвийский летчик, конструктор, журналист. Входил в состав знаменитой "команды Арайса", которая в 1941 году уничтожила не менее 25 000 латвийских евреев. Считается военным преступником, но не был судим. По воспоминаниям множества очевидцев, Цукурс лично принимал непосредственное участие в казнях невинных людей. После Второй мировой войны Герберт Цукурс с семьей бежал в Бразилию, но в 1965 году его выследили и убили. По наиболее распространенной версии, военного преступника уничтожили агенты израильской спецслужбы "Моссад".