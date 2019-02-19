﻿ Активист: добились независимости, чтобы потом закрыть половину школ?, Mixnews.lv

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Школьное образование и будущее детей должны быть в Латвии приоритетом, тогда как в действительности правительство оптимизирует и закрывает школы чисто "математически", не заботясь о том, как это отразится на людях. Об этом в эфире радио Baltkom заявил общественный активист Дэги Караев.

"Мы стремились к какой-то независимости, европейскости, правам человека — ради чего? Чтобы потом чисто механически закрывать школы? Потому что нет денег? А куда они делись? Люди уезжают из страны, поэтому нет детей, нет детей — нет учеников в школах. Тем не менее потребность в шаговой доступности школы никуда не делась. Даже если останется один ученик", - заявил Караев.

Он также привел в пример другие страны, на которые Латвия, по словам активиста, равняется.

"Примеры высокоразвитых стран, на которые мы так ориентируемся. Скажем, Япония — целый поезд ходит, чтобы ученики могли добраться в одну конкретную школу. Финляндия — народ саамы живет за полярным кругом, так им вертолетами возят учителей, чтобы дети могли учиться. Конечно, это дорого, а как иначе?! Нельзя к детям относиться, как к каким-то бухгалтерским отчетностям. Шаговая доступность должна быть обеспечена. Иначе нет смысла в этом обществе", - сказал Караев.

Напомним, ранее стало известно, что единственная в рижском районе Чиекуркалнс латышская школа Яниса Порука попадет под план оптимизации, он предусматривает, что ученики и учителя перейдут в Рижскую 37-ю школу, которая находится неподалеку. Такие изменения вызвали недовольство со стороны родителей учеников.

Фото: Flickr/Rīgas Dome