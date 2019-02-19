﻿ Ходорковский пригласил на работу русскоязычных жителей Латвии, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский пригласил к сотрудничеству русскоязычных жителей Латвии, желающих работать в интересах российской оппозиции. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что ищет людей в совершенстве знающих русский язык.

"В Латвии у меня несколько интересов — мне нравится Рига, мне нравятся шпроты, не могу ничего с собой поделать, советское прошлое не отпускает. И бальзам обожаю. Если серьезно, то с точки зрения работы, меня на сегодняшний день в Латвии интересуют люди, которые говорят на русском как на родном. Потому что это люди, с которыми имеет смысл работать и взаимодействовать в интересах российской оппозиции. Тех, для кого русский является родным, и тех, кто готов работать с российской оппозицией - приглашаю к сотрудничеству. Любое СМИ является трансграничным. Не важно, где физически находятся эти люди. Если в Латвии будет достаточное количество людей, которые хотят работать в моем направлении, то можно считать, что они работают", - заявил Ходорковский.

Михаил Ходорковский отбыл в заключении 10 лет по делам ЮКОСа. В 2013 году он направил президенту России прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами, так и не признав своей вины. Сейчас Ходорковский проживает в Лондоне.