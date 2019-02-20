﻿ Вайкуле: самое главное в человеке - доброта, Mixnews.lv

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Певица Лайма Вайкуле в эфире радио Baltkom призналась, что после обнаружения у нее онкологического заболевания, она научилась прощать все и любить всех вокруг.

«После болезни я просто поменялась. Я стала любить всех вокруг. Был момент, когда во время болезни я ненавидела всех. Когда я спросила у своего крёстного священника, почему у меня происходит такая смена чувств, тот ответил, что это и есть испытание. Это был бы кошмар, если бы осталась жить в ненависти. Поэтому я не жалею о том, что со мной произошло. Я заработала самую страшную болезнь в то время, когда у меня было очень много стресса. Я работала в ночном баре, шесть лет я ложилась спать в 11 утра. Этот весь ужас, который я испытала, он мне был нужен, чтобы стать человеком. Это было страшно, но стоило того», - поделилась певица.

Вайкуле добавила, что она всегда - и на сцене, и в жизни, оставалась сама собой.

«Я всегда была собой и шла против течения. Это мое несчастье. Меня не волнует чужое мнение. Я не хочу ни под кого подстраиваться. И вы не подстраивайтесь! Все, что нужно, это быть добрым. Ничего больше. Воспитывайте в себе доброту и учитесь прощать! Сразу так легко становится. И не надо тратить себя на то, чтобы кого-то не любить», - сказала Вайкуле.

В 1991 году у Лаймы Вайкуле обнаружили рак груди. Прогнозы медиков были неутешительными, ей давали шанс на выздоровление — 20%. Певица проходила лечение в американской клинике и победила болезнь.

Фото: commons.wikimedia.org