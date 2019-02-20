﻿ Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию, Mixnews.lv

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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" признался, что планирует в будущем вернуться в Россию.

«Я убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который волею судьбы оказывается в эмиграции, должен сделать для себя выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, где теперь находится его дом, и никогда не вернется обратно, либо он говорит, что его дом в его стране, и он будет делать все от него зависящее, чтобы в конечном итоге туда вернуться. Я выбрал второй путь», - пояснил Ходорковский.

Михаил Ходорковский отбыл в заключении 10 лет по делам ЮКОСа. В 2013 году он направил президенту России прошение о помиловании в связи с семейными обстоятельствами, так и не признав своей вины. Сейчас Ходорковский проживает в Лондоне.

Фото: en.m.wikipedia.org