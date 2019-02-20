﻿ Политолог сравнил выборы в Европарламент с конкурсом красоты, Mixnews.lv

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Политолог Филипп Раевский пояснил, почему некоторые жители Латвии участвуют в выборах в Европейский парламент. В эфире радио Baltkom он отметил, что их может побудить идти голосовать «высокая зарплата евродепутатов».

«Эту предвыборную политическую кампанию могут превратить в кампанию по отбору людей на хорошие места с большими зарплатами. Вопрос будет ставиться таким образом - достоин ли кандидат этой должности и таких больших доходов от Европарламента или нет. И когда ты предлагаешь такой выбор жителям страны, они уже начинают задумываться. Люди начинают мобилизоваться. Здесь такой же вопрос, как и в конкурсе красоты – достойна ли девушка носить короны и иметь титул первой красавицы», - пояснил Раевский.

По его словам, не стоит ждать какой-то особенной предвыборной кампании в этом году.

«Уровень дискуссии в Латвии уже показала предвыборная кампания в Сейм. Все будет сводиться к деньгам, социальным пособиям… В общем, будет много лжи и неправды про ЕС. Я думаю, мы живем в эпоху обещаний», - сказал политолог.

Как сообщалось, депутаты Европарламента от Италии выступали с требованием снизить зарплаты еврокомиссаров. Так, по данным европарламентариев, «рядовые» комиссары зарабатывают 22 852 евро в месяц, вице-президенты Еврокомиссии — 24 852 евро в месяц, глава комиссии Жан-Клод Юнкер — 27 436 евро в месяц.

Выборы в Европейский парламент пройдут 25 мая.

Фото: ru.wikipedia.org