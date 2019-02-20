﻿ "Советское прошлое не отпускает": Ходорковский рассказал почему любит Ригу, Mixnews.lv

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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в рассказал, что ему нравится Рига. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что любит знаменитые рижские шпроты и черный бальзам.

"Мне, как и многим россиянам, нравится Рига, мне нравятся рижские шпроты, не могу ничего с собой поделать, советское прошлое не отпускает. И бальзам обожаю!", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom Ходорковский также заявил, что приглашает к сотрудничеству русскоязычных жителей Латвии, желающих работать в интересах российской оппозиции.