﻿ "Советское прошлое не отпускает": Ходорковский рассказал почему любит Ригу, Mixnews.lv

"Советское прошлое не отпускает": Ходорковский рассказал почему любит Ригу (10)
Эксклюзив | 20 февраля 2019 года, 19:22
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в рассказал, что ему нравится Рига. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что любит знаменитые рижские шпроты и черный бальзам.
"Мне, как и многим россиянам, нравится Рига, мне нравятся рижские шпроты, не могу ничего с собой поделать, советское прошлое не отпускает. И бальзам обожаю!", - отметил он.
Напомним, в интервью радио Baltkom Ходорковский также заявил, что приглашает к сотрудничеству русскоязычных жителей Латвии, желающих работать в интересах российской оппозиции.
ха-ха-ха.
Ему лапши навалить, раз плюнуть.