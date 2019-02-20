﻿ "Советское прошлое не отпускает": Ходорковский рассказал почему любит Ригу, Mixnews.lv

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"Советское прошлое не отпускает": Ходорковский рассказал почему любит Ригу (10)

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Эксклюзив | 20 февраля 2019 года, 19:22

Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский в рассказал, что ему нравится Рига. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что любит знаменитые рижские шпроты и черный бальзам.

"Мне, как и многим россиянам, нравится Рига, мне нравятся рижские шпроты, не могу ничего с собой поделать, советское прошлое не отпускает. И бальзам обожаю!", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom Ходорковский также заявил, что приглашает к сотрудничеству русскоязычных жителей Латвии, желающих работать в интересах российской оппозиции.

Комментарии 10
Саня Лось31 минуту назад
Я вижу как на тебя бензол действует))))))
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лохи в очередь.28 минут назад
А лохи уши и развесили.
ха-ха-ха.
Ему лапши навалить, раз плюнуть.
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Patriot19 минут назад
Tajos ir tikai sùdi
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