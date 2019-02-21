﻿ Карчевскис о качестве горючего: "Вы же не ищете на одежде длину рукава!", Mixnews.lv

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Горючее, которое продается на территории ЕС, в том числе, Латвии, полностью соответствует требованиям Евросоюза, и водители могут быть в этом уверены. Поэтому волноваться о том, что водители получают некачественное топливо на заправке из-за того, что там не указаны некоторые стандарты горючего, указанные в других странах, не стоит. Об этом в эфире программы «Утро на Балткоме» на радио Baltkom заявил председатель правления Латвийской ассоциации торговцев горючим Оярс Карчевскис.

Он подчеркнул, что водитель, заправляя свою машину, может не беспокоиться о качестве горючего, просто потому, что живет в стране ЕС.

«Латвийские водители полностью могут быть уверены в качестве топлива, потому что живут в Евросоюзе, а в ЕС топливо соответствует стандартам Евросоюза. Мы закупаем топливо по тем стандартам, по которым необходимо. Топливо соответствует стандартам ЕС уже с 2000 года, когда были приняты соответствующие правила Кабинета министров, с соответствующими требованиями. Есть отдельно требования о качестве биотоплива. Наверное, те, кто высказывался о качестве, имели в виду, что в ЕС есть требования для производства топлива, но это не то, что нужно водителям и автомоб илям. Они касаются производителя и продавца», - отметил Карчевскис.

Глава ассоциации отметил, что не стоит потребителю вникать в дополнительные параметры, которые должны быть по умолчанию.

«Когда мы покупаем одежду, мы смотрим размеры, которые указаны на ней, например, 48 или 54. Но есть и другие параметры, например, длина рукава, которая не указан на этикетке. Мы же все равно покупаем эту одежду и говорим, что она качественная. Просто на этикетке это не надо указывать. Так и на заправках – мы не указываем то, что не нужно указывать. Потребитель должен просто выбрать вид топлива, бензин или дизель, газ, октановая число, нормативы по дистилляции, но не те параметры при производстве . Они для каждого региона могут отличаться – например, по климатическим условиям. Эти параметры указываются по желанию. Цвет топлива, например. Оно должно быть прозрачным и светлым. Просто этот параметр не указывается для потребителя», - пояснил Карчевскис.

Как сообщала газета Dienas Biznes, работники отрасли указывают, что установленные латвийским законодательством минимальные требования к качеству горючего значительно ниже стандартов ЕС. Это значит, что латвийские автоводители не могут быть уверены, что на всех автозаправках страны заливают в свои баки качественное горючее. Этой проблемы нет не только во многих странах ЕС и в Скандинавии, но и в соседних Литве и Эстонии, где стандарты ЕС EN 228 и 590 являются обязательными. В Латвии же торговцы горючим даже не обязаны указывать на автозаправках и насосах, каким стандартам качества отвечает продаваемое ими горючее.