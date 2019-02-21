﻿ Экс-министр: не все российские деньги - ворованные, чтобы от них отказываться, Mixnews.lv

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Отказ от рискованных иностранных клиентов в латвийских банках должен происходить выборочно, отворачиваться от всех нерезидентов — неразумно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший министр финансов, экс-депутат Сейма Атис Слактерис.

Так он прокомментировал заявление премьер-министра Кришьяниса Кариньша о том, что финансовый сектор Латвии нуждается в "капитальном ремонте".

"Я бы очень не хотел, чтобы мы потеряли этот экспорт услуг. В Латвии есть люди, которые умеют [этим заниматься], и не все деньги из России или других стран являются ворованными. Хорошо бы обстоятельно все это обсудить, потому что это значительная часть экономики, налогов. Не надо переусердствовать", - сказал Слактерис.

Он также отметил, что в ситуации с ликвидацией банка ABLV правительство, по его мнению, не до конца отстояло интересы Латвии.

"В ситуации с ABLV наше правительство недооценило ситуацию. Я считаю, что нужно было найти способ защитить этот банк — заплатить штраф, если вина есть, но не ликвидировать. Что-то не слышу о закрытии в соседних странах, хотя, как выясняется, там отмывались не меньшие деньги", - отметил Слактерис.

При этом, добавил бывший министр, не стоит удивляться, что США уделяют такое серьезное внимание банковскому сектору в странах Балтии.

"Кто-то говорит: вы в Латвии все не так делаете, Америка все вам указывает. Мне кажется, дело не в независимости США или Латвии, а в том, что мы говорим о сделках в долларах. А доллары — американские. Так что наши предприниматели должны учитывать условия игры. Никто не запрещает нам работать с евро или чем-то еще, но доллары — это очень важный рынок", - сказал Слактерис.

Кариньш 20 февраля подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе.

После заседания совета по развитию финансового сектора премьер сказал журналистам, что оценивал финансовую систему в целом и введение рекомендаций Moneyval. С его точки зрения, введение этих рекомендаций позволит провести "косметический ремонт" системы, но этого недостаточно.