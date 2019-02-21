﻿ "Вы мне для этого позвонили? Завершайте эфир!": священник на Baltkom упрекнул ведущих, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Священник Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Андрей Ткачев был возмущен тем, что в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" привели ранее произнесенную им цитату о том, как мужчине нужно относиться к женщине.

"Мужчина подкаблучником быть не имеет права. Нужно женщин ломать об колено, отбивать ей рога ломом, ребром ладони — кто как силен. Гнуть ее, запихивать в стиральную машину, то есть мужчина должен обломать женщину 100%", - процитировала его ведущая.

"Если вы для этого мне позвонили, то закрывайте эфир и попрощаемся с вами, потому что вы сейчас поступаете как одни из моих врагов-недоброжелателей, которые откопали… Это была не публичная речь. Это были мои слова, сказанные в тесной кругу, записанные одним энтузиастом и слитые в сеть без моего согласия. С тех пор это является фактором преследования со стороны моих врагов тайных и явных, если вы хотите вести себя так, то давайте скажем друг другу "До свидания"", - ответил он.

Позже протоиерей все же продолжил отвечать на вопросы ведущих в прямом эфире.

"Согласны ли вы с тем, что пишет апостол Петр в библейском писании о том, что женщина — это хрустальный немощный сосуд?", - спросили его.

"Конечно. Немощный сосуд, требующий уважения. Если вы поищите другие мои цитаты, вы можете много найти. Все-таки за 10-15 лет оговорено много всякого. Я считаю, что мужчина подобен медному тазу, которого можно долго бить об стену, потом еще с успехом в нем варить варенье. А женщину считаю вазой или чашей, которую можно один раз треснуть об пол или кирпичную стену, а потом можно долго склеивать ее без всякого результата — она уже воды держать не будет. Женщина быстрее портится с минимальной надеждой на исцеление. С мужчиной все немножко легче. Конечно, беречь нужно всех. Но женщин больше, так как в случае поломки они гораздо хуже приводятся в норму", - отметил Ткачев.

1 февраля 2016 года на сайте "Православие и мир" вышла статья священника Александра Пикалева "Ломать жену об колено", в которой он обсуждает магнитофонную запись выступления отца Андрея Ткачева.