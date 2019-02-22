﻿ Профессор: Brexit заставляет латвийцев задуматься о переезде, Mixnews.lv

Профессор: Brexit заставляет латвийцев задуматься о переезде (2)

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Эксклюзив | 22 февраля 2019 года, 08:11

Brexit заставил потенциальных эмигрантов из Латвии поменять или отложить свои планы. Об этом в интервью радио Baltkom сказал профессор ЛУ, специалист по вопросам миграции Михаил Хазан.

По его словам, поток желающих уехать в Великобританию по прежнему велик, но в 2018 году таких латвийцев было меньше.

"По статистическим данным, за 2018 год уехали пять тысяч жителей. С другой стороны, много опросов показывают, что количество желающих уехать не уменьшается. Но из-за Brexit люди меняют или откладывают свои планы. Если смотреть на статистику, то увеличился поток наших жителей в Ирландию и Германию, но пока сложно сказать, они переехали сразу из Латвии или из Великобритании. В любом случае, Brexit свое дело сделал, но выводы можно будет сделать через пару лет, когда уляжется эта пыль", - сказал он.

Комментарии 2
Пирма гимназия1 час назад
В германии очень много наших детей. Теперь уже не вернутся видимо. Тут только дети богатых родителей могут жить и учиться. Хотя жалко...хорошая была страна для всех,но не хватило.
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Вот у меня есть друг, тоже ученый. 1 час назад
У него три класса образования, а он за полчаса десятку так нарисует – от настоящей не отличишь.

© Х.ф. Джентельмены удачи.
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