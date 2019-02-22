﻿ Фейферис: в США тоже отмывают деньги, но банки почему-то закрывают у нас, Mixnews.lv

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Заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша о том, что финансовая система Латвии нуждается в "капитальном ремонте", не базируется на объективной оценке ситуации в стране. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший председатель правления банков Latvijas Hipotēku un zemes banka и Latvijas Biznesa banka, доктор экономических наук Инесис Фейферис.

"В каждой системе можно что-то улучшать, в этом нет сомнений, ничто не совершенно в этом мире. Но для того, чтобы принимать такие радикальные решения, говорить о капитальном ремонте всей финансовой системы, должны быть соответствующие основания. У меня возникают сомнения, что этот вывод базируется на объективном анализе ситуации не только в нашей стране, но и в ЕС в целом", - сказал Фейферис.

Ссылаясь на данные Базельского комитета по банковскому надзору, он отметил, что в банковских системах западных стране не меньше проблем, чем в Латвии.

"Всем известно, что банковский надзор осуществляется по правилам, которые вырабатывает так называемый Базельский комитет. Они разрабатывают и правила, как надо следить за отмыванием денег. Ежегодно они дают оценку ситуации в разных странах. Они определяют индекс по десятибалльной системе — чем ниже индекс, тем лучше ситуация. И вот, что мы видим — у Латвии этот коэфициент — 3,98, у Великобритании — 4,23, у Германии — 4,44. У знаменитого борца с отмыванием денег США — 5. То есть наша система по борьбе с отмыванием денег лучше, чем в этих знаменитых странах. Если это так, и нас так критикуют, то почему я не слышал, что в Германии или Великобритании тоже надо делать капитальный ремонт?", - сказал Фейферис.

Добавим, подписанные накануне премьером Кариньшем распоряжения предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.