﻿ Глава профсоюза: хочется, чтобы учителя в Латвии были смелее, Mixnews.lv

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Глава профсоюза: хочется, чтобы учителя в Латвии были смелее (24)

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Эксклюзив | 22 февраля 2019 года, 07:04

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в эфире радио Baltkom призналась, что хотела бы, чтобы учителя в Латвии были посмелее в политическом смысле. При этом она уточнила, что профсоюз не является радикальной оппозицией действующей власти.

«Мы отчасти оппозиционеры. Мы все-таки не просто идем и требуем, а стараемся обосновывать наши требования фактами. Мы, как социальный партнёр, стараемся участвовать в заседаниях Сейма, в отдельных комиссиях. Если бы не было нашего профсоюза, то страшно было бы представить, какие были бы реформы и по содержанию образования, и по системе оплаты труда. Хотя хочется, чтобы все было еще лучше… Но на мой взгляд, мы сильный социальный партнер и такая оппозиция. Но получается, что продвигают у нас реформы и не думают о том человеке, на котором эта реформа будет отражаться каждый день», - сказала Ванага.

Он добавила, что, скорее всего, Латвия приближается к литовскому сценарию, где педагоги в декабре прошлого года несколько недель бастовали, призывая пересмотреть систему штатной оплаты труда учителей.

«Не хотелось бы, чтобы у нас дошло до литовского сценария. Хотя все к тому идет… Забастовка - эта сложная бюрократическая процедура. Я уже проходила через это. У нас есть определённые нормы, надо согласовать ее и на уровне самоуправлений. Нельзя сказать, что у нас завтра забастовка и провести ее. К тому же у нас другая ментальность. Мы не французы. Мы поспокойнее, у нас много терпения. Другой раз даже хотелось бы, чтобы люди были посмелее. И особенно педагоги! Какой-то части учителей надо открыть глаза, чтобы они поняли, что они являются ценностью. Их не хватает. Профессия педагога — красивая и сложная профессия. Хотелось бы, чтобы часть учителей была посмелее. В какой-то момент должно все поменяться», - заключила глава профсоюза.

Напомним, Латвийский профсоюз работников образования и науки заявил, что если до начала марта в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка.

Комментарии 24
Янис2 часа назад
Вы жалкое подобие профсоюза, уверен даже Маркса и Энгельса не читали и понятие не имеете, что такое борьба за права рабочего класса! Вся ваша работа сводиться к тому чтобы наоборот подавить протестные движение и борьбу за права, вы в роле смирительной рубашке для рабочих: подставь другую щёку, а точнее, возьми за щёку и проглотить, а тооо а того будет ещё хуже! Это пиздец! Да и как можно где в стране осуждают коммунизм и приравнивают к фашизму... Это же жопа какая разруха в мозгах, с такой разрухой в головах никогда никто в этом государстве жить нормально не будет, только эксплуататоры, воры и мошельники.
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Нацыки рулят!1 час назад
Нацыки нагло стали давить учителей, чтоб не имели своего мнения, не говорили правду детям, а действовали строго по методичке, написанной нацыками. Не дай Бог, учитель придёт 9 Мая к Памятнику, так сразу уволят. Не дай Бог, учитель не признает опупацию и скажет такое детям, так его сожрут. Это диктатура, а свободы слова у нас НЕТ!
Вот и молчат учителя, т.к. говорить правду -себе дороже.
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Злой2 часа назад
Сначала власть заткнула рот учителям кляпом, а теперь хотят, чтоб запуганные и униженные учителя заговорили. Вы, Шадурики -сволочи, сделали всё, чтоб учитель не то, что говорить, но и дышать свободно не мог. Твари двуличные.
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