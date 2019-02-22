﻿ Глава профсоюза: хочется, чтобы учителя в Латвии были смелее, Mixnews.lv

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Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в эфире радио Baltkom призналась, что хотела бы, чтобы учителя в Латвии были посмелее в политическом смысле. При этом она уточнила, что профсоюз не является радикальной оппозицией действующей власти.

«Мы отчасти оппозиционеры. Мы все-таки не просто идем и требуем, а стараемся обосновывать наши требования фактами. Мы, как социальный партнёр, стараемся участвовать в заседаниях Сейма, в отдельных комиссиях. Если бы не было нашего профсоюза, то страшно было бы представить, какие были бы реформы и по содержанию образования, и по системе оплаты труда. Хотя хочется, чтобы все было еще лучше… Но на мой взгляд, мы сильный социальный партнер и такая оппозиция. Но получается, что продвигают у нас реформы и не думают о том человеке, на котором эта реформа будет отражаться каждый день», - сказала Ванага.

Он добавила, что, скорее всего, Латвия приближается к литовскому сценарию, где педагоги в декабре прошлого года несколько недель бастовали, призывая пересмотреть систему штатной оплаты труда учителей.

«Не хотелось бы, чтобы у нас дошло до литовского сценария. Хотя все к тому идет… Забастовка - эта сложная бюрократическая процедура. Я уже проходила через это. У нас есть определённые нормы, надо согласовать ее и на уровне самоуправлений. Нельзя сказать, что у нас завтра забастовка и провести ее. К тому же у нас другая ментальность. Мы не французы. Мы поспокойнее, у нас много терпения. Другой раз даже хотелось бы, чтобы люди были посмелее. И особенно педагоги! Какой-то части учителей надо открыть глаза, чтобы они поняли, что они являются ценностью. Их не хватает. Профессия педагога — красивая и сложная профессия. Хотелось бы, чтобы часть учителей была посмелее. В какой-то момент должно все поменяться», - заключила глава профсоюза.

Напомним, Латвийский профсоюз работников образования и науки заявил, что если до начала марта в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка.