﻿ Ходорковский на Baltkom: я и еврей, и русский — горжусь этим!, Mixnews.lv

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Российский предприниматель, общественный и политический деятель, бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский заявил, что годится своей национальностью. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также подчеркнул, что является русским по материнской линии, и евреем по происхождению отца.

"Если уж мы заговорили о национальности — я русский. Но поскольку я с большим уважением отношусь к своему отцу, а он у меня еврей, когда меня представляют евреем, я с гордостью говорю — да! Я с большим уважением отношусь к маме, которая русская, поэтому когда говорят обо мне, что я русский, я также с гордостью говорю — да!", - подчеркнул он.

Ходорковский затронул эту тему, комментируя сказанное о нем журналистом Владимиром Познером в 2013 году. Тогда Познер выразил мнение, что у Ходорковского нет перспектив на политической арене в России, отчасти и потому, что он является евреем.

"Я никогда не собирался никуда избираться. В этом смысле комментарии господина Познера мне кажутся не совсем уместными. Я сказал бы даже оскорбительными для российского общества, потому что российское общество, что бы про него не говорили, очень толерантно.

Господин Познер я думаю в этом смысле плохо рассуждает о российском народе, но другое дело, что я сам по себе не собираюсь никуда избираться. Если моя работа будет нужна моей стране после того, как этот режим закончит свое существование, то я с удовольствием пожертвую часть своей жизни, чтобы выполнить работу, нужную для реформ. В какой роли — мне совершенно безразлично", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom Ходорковский также рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию.

Фото: facebook.com/mikhailkhodorkovsky