﻿ Работающий и интересующийся: профессор рассказал об идеально "стареющем" латвийце, Mixnews.lv

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Уже несколько лет демографы и ученые озабочены быстрым старением Европы, поэтому на тему занятости старшего поколения и "правильного" старения проводится много исследований. Несмотря на то, что население быстро стареет и в Латвии, будущим пенсионерам не всегда удается равномерно распределять свое время между всеми необходимыми позициями. Об этом в интервью радио Baltkom сказал профессор факультета бизнеса, экономики и управления Латвийского университета, специалист по вопросам миграции Михаил Хазан.

"Несколько лет назад в Европе был разработан "Индекс активного старения", там четыре раздела. Латвия входит в первую десятку стран Европы по уровню занятости среди людей 55+. Скорее всего, это не из-за желания быть активным, а из-за низких пенсий. Но активность в любом случае радует. По остальным трем позициям мы находимся среди последних трех-четырех стран: это участие в обществе, добровольная работа, уход за внуками, это здоровый образ жизни и физическая активность и это готовность общества к активному старению. По этим пунктам мы отстаем. Эстония по всем разделам входит в десятку", - рассказал он.

Напомним, на недавно прошедшей конференции "Демографические вызовы: от знаний к действию" Хазан заявил о том, что активная эмиграция убыстряет старение общества, а при недостаточном развитии уровня отрасли здравоохранения возможность пожилых людей качественно работать ограничена.

Фото: Flickr/.jocelyn.