﻿ Врач-иммунолог рассказал, зачем аскорбинку запивать соком, Mixnews.lv

Эксклюзив |

.Дефицит витаминов имеет место в организме человека, особенно при затяжных формах заболевания, но витамины надо принимать грамотно, - сказал в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom клинический иммунолог Лаурис Лицитис.

Он предостерег людей от того, чтобы покупать в аптеке витамины наобум, и даже по совету аптекаря.

"Витаминный голод имеет место в организме человека, особенно, если заболевание приняло затяжную форму, но с ним надо бороться правильно. Как это делать и чем – это второй большой вопрос. Нельзя просто зайти и взять любой витамин с полки аптеки. Если аптекарь компетентный в своем ремесле, может, он вам и сможет рассказать более углубленно, но многие просто заинтересованы продать вам товар", - сказал он.

Лицитис отметил, что очень важно правильно принимать витамины, чтобы организм получил пользу, а не "пустышку".

"Витамин – химическое соединение, которое должно проникнуть в наш организм. Имеются мессенджеры, вещества, которые соединяются с молекулой витамина и проводят его в клетку организма. Мы сейчас говорим о биологической доступности витамина. Например, принимая просто аскорбиновую кислоту, мы не получаем биологически активную доступную формулу. У аскорбиновой кислоты существуют 15-17 биологически активных формул и все они в природе, то есть, в продуктах. Лучший источник витамина С – пища. Поэтому очень важно аскорбиновую кислоту принимать вместе с соком, фруктами, создать мессенджер, которые донесут этот витамин в наш организм", - пояснил иммунолог.

Фото: Pixabay