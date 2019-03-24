﻿ Врач-иммунолог рассказал, зачем аскорбинку запивать соком, Mixnews.lv

Врач-иммунолог рассказал, зачем аскорбинку запивать соком (3)
Он предостерег людей от того, чтобы покупать в аптеке витамины наобум, и даже по совету аптекаря.
"Витаминный голод имеет место в организме человека, особенно, если заболевание приняло затяжную форму, но с ним надо бороться правильно. Как это делать и чем – это второй большой вопрос. Нельзя просто зайти и взять любой витамин с полки аптеки. Если аптекарь компетентный в своем ремесле, может, он вам и сможет рассказать более углубленно, но многие просто заинтересованы продать вам товар", - сказал он.
Лицитис отметил, что очень важно правильно принимать витамины, чтобы организм получил пользу, а не "пустышку".
"Витамин – химическое соединение, которое должно проникнуть в наш организм. Имеются мессенджеры, вещества, которые соединяются с молекулой витамина и проводят его в клетку организма. Мы сейчас говорим о биологической доступности витамина. Например, принимая просто аскорбиновую кислоту, мы не получаем биологически активную доступную формулу. У аскорбиновой кислоты существуют 15-17 биологически активных формул и все они в природе, то есть, в продуктах. Лучший источник витамина С – пища. Поэтому очень важно аскорбиновую кислоту принимать вместе с соком, фруктами, создать мессенджер, которые донесут этот витамин в наш организм", - пояснил иммунолог.
Фото: Pixabay
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"Я знаю, что вас кормят хуй знает чем, и я знаю чем и знаю, кто. Но вам не скажу"