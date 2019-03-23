﻿ Онколог: при лечении рака нет однозначно эффективных медикаментов, Mixnews.lv

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В Латвии ежегодно умирает несколько тысяч людей с онкологией, каждый из которых получает разные препараты с доказанной эффективностью. Об этом в интервью радио Baltkom сказала специалист Минздрава по онкологии, доктор медицинских наук Даце Балтиня.

По ее мнению, в онкологии нельзя однозначно судить об эффективности медикаментов, так как стечение обстоятельств и реакция организма может быть разной.

"В Латвии около шести тысячи людей умирает от опухолей, от разных опухолей. Большая часть из них получает проверенные препараты, вопросов к которым нет. Но пациенты умирают. Даже с учетом того, что получали надежные лекарства. Как врач могу сказать, что все медикаменты, которые используются в онкологии, могут кому-то помочь, а могут и не помочь. Поэтому не может быть однозначного мнения", - сказала она.

Как уже сообщалось, предприятие Rigvir grupa приняло стратегическое решение приостановить на неопределенное время продажу в Латвии препарата Rigvir, который заявлен как средство для борьбы с раком. Сообщается, что это связано с нерентабельностью продаж.