﻿ Онколог: при лечении рака нет однозначно эффективных медикаментов, Mixnews.lv

Онколог: при лечении рака нет однозначно эффективных медикаментов (8)

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Эксклюзив | 23 марта 2019 года, 13:23

В Латвии ежегодно умирает несколько тысяч людей с онкологией, каждый из которых получает разные препараты с доказанной эффективностью. Об этом в интервью радио Baltkom сказала специалист Минздрава по онкологии, доктор медицинских наук Даце Балтиня.

По ее мнению, в онкологии нельзя однозначно судить об эффективности медикаментов, так как стечение обстоятельств и реакция организма может быть разной.

"В Латвии около шести тысячи людей умирает от опухолей, от разных опухолей. Большая часть из них получает проверенные препараты, вопросов к которым нет. Но пациенты умирают. Даже с учетом того, что получали надежные лекарства. Как врач могу сказать, что все медикаменты, которые используются в онкологии, могут кому-то помочь, а могут и не помочь. Поэтому не может быть однозначного мнения", - сказала она.

Как уже сообщалось, предприятие Rigvir grupa приняло стратегическое решение приостановить на неопределенное время продажу в Латвии препарата Rigvir, который заявлен как средство для борьбы с раком. Сообщается, что это связано с нерентабельностью продаж.

Комментарии 8
сам страдаю кожей1 день назад
Rigvir не прошел никаких требуемых испытаний и ни когда не был разрешен нигде,кроме Латвии.Были ли латвийские больные довольными,покупая эту хрень за безумные деньги?плацебо. Если нет,пусть хоть европейские организации зарегистрируют ваш препарат.Этих людей и всех,кто выдавал разрешения(никто в мире больше не выдал,сказали пустышка) должны вернуть деньги и сесть в тюрьму.Это вообще просто жопа,столько времени обманывать и брать деньги...Жаль нет смертной казни в стране.
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Оптимист1 день назад
Факт рождения - уже приговор, за рождением всегда последует умирание. Только дурак боится смерти, ведь она неизбежна, раньше или позже.
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Анна1 день назад
зто их некоснулось когда коснетса когота из близких я посмотрю как они отреагируют у меня заболел муж и я хватаюсь за любую саломенку в надежде что произаидет чудо и он у меня выздаровеет
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