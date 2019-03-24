﻿ Ускова на Baltkom: человечеству не выжить без роботов, Mixnews.lv

Ускова на Baltkom: человечеству не выжить без роботов (11)

фото

Эксклюзив | 24 марта 2019 года, 12:35

В виду того, что динамика численности населения мира постоянно растет, для поддержания ресурсов жизнеобеспечения человечеству необходимы роботы. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразила российский предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

"Сейчас существует две ключевые проблемы, к которым человечество абсолютно не готово. Первое — количество людей за 100 лет увеличилось в более чем 4 раза. А также увеличилась огромная плотность информационных потоков, к чему человеческая психика то же не очень готова. Для решения этих вопрос роботизированные системы просто необходимы, иначе мы не сможем себя обеспечивать ни едой, ни уборкой мусора, ни обработкой информации, слишком нас стало много — вся инфраструктура должна измениться. С другой стороны, нужно решать вопросы, связанные с колонизацией других планет, потому что через некоторое время нам не хватит ни места, ни ресурсов на этой планете", - отметила она.

Также в интервью радио Baltkom Ускова рассказала о том, какие профессии будут востребованы в будущем.

Фото: Flickr/DarkLittleAngel

Комментарии 11
Евлампий 11 часов назад
Да любой робот лучше бы справился с управлением страной, чем любой наш Премьер - Министр!!!!
8
Ответить
Евлампий 11 часов назад
Ну да, нам - не выжить!!! Вот взять хотя бы Латвию :народ - дохнет , всю страну зас@рали до такой степени что и не пройти !!! Тут могут выжить только роботы, а латышей надо заслать в космосе - желательно отдалённый, чтобы ближний космос не зас@рали!!!! Вот, на Венеру для них - самое то, тем более что есть в них что-то такое, венирическое!!!!
8
Ответить
Сцанью 11 часов назад
Действительно,долбоеб,зачем ты себе плюсуешь?
7
Ответить