﻿ Ускова на Baltkom: человечеству не выжить без роботов, Mixnews.lv

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В виду того, что динамика численности населения мира постоянно растет, для поддержания ресурсов жизнеобеспечения человечеству необходимы роботы. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразила российский предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

"Сейчас существует две ключевые проблемы, к которым человечество абсолютно не готово. Первое — количество людей за 100 лет увеличилось в более чем 4 раза. А также увеличилась огромная плотность информационных потоков, к чему человеческая психика то же не очень готова. Для решения этих вопрос роботизированные системы просто необходимы, иначе мы не сможем себя обеспечивать ни едой, ни уборкой мусора, ни обработкой информации, слишком нас стало много — вся инфраструктура должна измениться. С другой стороны, нужно решать вопросы, связанные с колонизацией других планет, потому что через некоторое время нам не хватит ни места, ни ресурсов на этой планете", - отметила она.

Также в интервью радио Baltkom Ускова рассказала о том, какие профессии будут востребованы в будущем.

Фото: Flickr/DarkLittleAngel