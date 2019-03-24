﻿ "Сатана ушла на пенсию": священник РПЦ рассказал о ядерном потенциале РФ, Mixnews.lv

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Наличие стратегического военного оружия в России является основой концепции ядерного сдерживания, в центре которой находится модель взаимного гарантированного уничтожения. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил протоиерей Русской православной церкви, писатель, заместитель декана факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения Артемий Владимиров.

"У нас она (ракета "Сатана" — советский стратегический ракетный комплекс — прим. Mixnews) называется "Булава". Я представитель нынешнего поколения клириков и лириков. Вы, конечно, как люди интеллигентные, знаете, что военная концепция России состоит в сдерживании угрозы,а не в нападении. Всем, кто этим вопросом интересуется ясно, что ядерный потенциал России является единственным внешним слагаемым, удерживающим определенные силы от непоправимых последний, связанных с нанесением ядерного удара. Ракета "Сатана" уже устарела и отправилась на заслуженный отпуск, а вот "Булава" ровно как "Посейдон", "Гиперзвук", "Авангард" - это российские ноу-хау, позволяющие сегодня сохранять хрупкий баланс в нашем мире. Что касается нашего менталитета, то он заключается в одном — это партнерские, добрососедские отношения, связанные на взаимовыгодном сотрудничестве, но никак не обнажение клинка", - отменил священник.

Напомним, в интервью радио Baltkom Владимиров также заявил, что полностью одобряет меры принятые римским Папой Франциском по борьбе с сексуальными домогательствами в католической церкви.

Фото: Flickr/Оружие и военная техника