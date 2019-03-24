﻿ Эксперт школьной реформы: учитель не должен вещать с кафедры Истину, Mixnews.lv

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Роль учителя в школе, благодаря реформе образования, изменится. Он не должен быть для ученика единственным авторитетным источником знаний, рассказал в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom Учитель биологии и химии, старший эксперт проекта Skola 2030 Михаил Басманов.

Педагог отметил, что должно поменяться даже месторасположение учителя в аудитории.

"Меняется не только роль, но даже его географическое положение в классе. Учитель не становится за кафедру над учениками и не начинает вещать Истину. Речь идет о сотрудничестве. Иногда в роли учителей могут выступать и ученики, и учитель становится как бы соучастником учебного процесса. Очень важно, чтобы учитель мастерски подводил учеников в определенным знаниям, определенным навыкам, управлял процессом образования. В этом и будет заключаться мастерство учителя – что не я выдаю информацию, не я являюсь единственным источником правильной информации, а мы вместе ищем, оцениваем информацию и приходим к каким-то определенным умозаключениям. В этом роль учителя будущего", - рассказал старший эксперт проекта Skola 2030 . Проект указывает и предлагает особое внимание уделить и среде, в которой происходит обучение, отметил Басманов.

"Это не обязательно парты, выстроенные в ряд. Это вообще не обязательно парты. Я имею в виду, что роль учителя другая. Часто ученики, заканчивая школу, остаются при мнении, что учитель был единственным источником правильных знаний и теперь я остался один и как мне дальше быть. Долгосрочный проект образования в том, что ученик понимает - я должен учиться всю жизнь", - пояснил педагог.

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