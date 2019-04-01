﻿ Садовник рассказал, почему на ул. Чака не сажают деревья, Mixnews.lv

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Озеленить те улицы, которые находятся в центре Риги, довольно сложно, потому что зимой там используется соль и солевой раствор для борьбы с обледенением, которая вредит корням деревьев. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Rīgas meži, садовник Улдис Зоммерс, отвечая на вопрос, почему на многих улицах столицы – например, ул.Чака, Кр. Барона, Бруниниеку и других - не растут деревья.

По его словам, соль довольно эффективна для борьбы с гололедом, поэтому не всегда просто убрать ее с улиц.

"Надо так вести систему насаждений, чтобы она не касалась корневой системы. То есть дерево надо либо приподнять над тем уровнем, где распыляется соль, либо делать сезонные насаждения, потому что тротуары Риги довольно узкие. Надо ставить вазоны или горшки с деревьями, которые весной привозят, а осенью увозят, чтобы было место для сугробов, которые удобно при необходимости убрать", - пояснил садовник.

Он также напомнил, что за последние годы в Риге появилось несколько парков.

"Был разбит парк на Луцавсале, прошла ревитализация старой свалки на ул. Деглава, между Пурвциемсом и Плявниеками, маленькие скверики появились - маленький парк Еревана, в Болдерае вблизи улицы Текстилниеку", - сказал Зоммерс.

Фото: Flickr/Jānis Indāns