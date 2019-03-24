﻿ Rīgas meži: в столице почти перестали воровать цветы с клумб, Mixnews.lv

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Отношение к зеленым насаждениям у рижан и гостей столицы за последние 10-12 лет изменилось в лучшую сторону. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Rīgas meži, садовник Улдис Зоммерс.

"Отношение изменилось и в лучшую сторону, как у жителей, так и со стороны туристов. Всем нравится чистый город, прогулки по паркам. Если цветы раньше часто воровали, сейчас - все реже и реже. Были случаи, когда воровали скамейки, но уже пара лет таких случаев не наблюдается. Есть, конечно, отдельные случаи чистого вандализма, когда эту скамейку надо вырвать со всем фундаментом и кинуть в речку, это можно списать на какую-то лунную фазу", - пошутил Зоммерс.

Он также сказал, что случаи кражи рододендронов тоже сократились. "Во всяком случае, пять лет назад посаженные рододендроны возле Оперы нами совместно с Латвийским университетом все еще растут", - сказал он.