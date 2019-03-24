﻿ Эксперт: мы в Латвии - не команда, и Moneyval нас не понимает, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Латвия сделала многое в выполнении рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval, но между местными структурами наблюдается разрозненность, что может помешать добиться положительного для страны результата, сказал в эфире программы "Семь дней и ночей" на радио Baltkom консультант Ассоциации коммерческих банков Казимир Шлякота.

"Сделано многое за это время, но... Здесь есть некоторые нюансы. Может, я немножко резко скажу, но мы тут пока не говорим на одном языке. Разные латвийские структуры говорят на разных языках. Мы не выступаем как единая команда, нацеленная на результат, как люди, которые пытаются найти какой-то выход. Латвийские структуры действует разрозненно", - сказал Шлякота.

Эксперт признал, что это может быть только его мнение, но, как он считает, разрозненность латвийских структур может помешать достичь положительного результата.

"Это, может быть, просто риторика, но это мешает видеть проверяющим нас европейским партнером, и давать нам разрешение действовать дальше, позитивный сдвиг. Вместо этого будет уделяться внимание этим спорам. И это то, что мне не нравится, мягко говоря", - сказал Шлякота.

Как сообщалось, Moneyval установил для Латвии режим повышенного контроля, признав действия государства малоэффективными в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения.

Как считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, создавший даже специальную рабочую группу по выполнению рекомендаций Moneyval, в выполнении установленных европейскими специалистами задач достигнут существенный прогресс - сотрудничество участвующих в процессе сторон оценивается как хорошее.

Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш ранее сказал, что комиссия выполнит все рекомендации Moneyval.

Кроме того, Путниньш отметил, что и в целом у государства хорошо обстоят дела с реализацией рекомендаций Moneyval, и пока нет признаков, что Латвия не смогла бы выполнить какие-то из них.

На вопрос о том, получены ли от Moneyval какие-то комментарии по процессу введения рекомендаций, глава FKTK отметил, что первые замечания ожидаются летом.