﻿ Rīgas meži: бобры не стали вести себя приличнее, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Если о людях можно сказать, что они стали вести себя приличнее по отношению к зеленым насаждениям, то о бобрах такое не скажешь. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Rīgas meži, садовник Улдис Зоммерс.

"Сетки или заборчики вокруг деревьев стоят, это помогает. Но если есть какой-то маленький бобер, детеныш, то он может и просунуть свою голову между прутьев", - рассказал представитель Rīgas meži.

Зоммерс пояснил, что отлов бобров и вывоз их в другое место не поможет.

"Рижский городской канал соединен с Даугавой, по ту сторону реки есть очень много островов, есть речка Марупите, на берегах которой живут эти бобры. Как только они почувствуют, что те от канала ушли, "центровики", то, значит, там "свободные квартиры", пора переселяться", - сказал Зоммерс.

Как сообщалось ранее, бобры являются постоянными обитателями Риги уже давно, на протяжении многих лет Рижская дума пытается с переменным успехом вести борьбу с последствиями их жизнедеятельности.

Фото: Википедия