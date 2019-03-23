﻿ Эксперт об оттоке денег из банков Латвии: мы первые дураки, на очереди следующие!, Mixnews.lv

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Латвия оказалась в числе первых стран, которых коснулся банковский кризис, когда шла "зачистка" от миллиардов евро нерезидентов с сомнительными источниками происхождения денег. Такие же проблемы ожидаются и в других странах, сказал в эфире программы "Семь дней и ночей" на радио Baltkom консультант Ассоциации коммерческих банков Казимир Шлякота.

Таким образом эксперт прокомментировал реплику радиослушателя, что из латвийских банков за последние месяцы ушло несколько миллиардов евро и эти деньги осели в банках других стран и неужели "там такие дураки работают или наоборот у нас дураки?".

"Мы первые дураки, а там уже сидят следующие. До них тоже доберутся и уже добираются. Я могу назвать Мальту, Кипр, Монако, Черногория. Доберутся до всех, постепенно", - сказал Шлякота.

По словам эксперта, сейчас в банковском секторе Латвии наблюдается такая картина - банки боятся новых клиентов, так как их контролируют. И создается ощущение, что у них нет заинтересованности в клиенте - легче потерять клиента, чем связываться со "сделками, которые могут вызвать у контролирующих структур сомнение".

"Я, как наблюдатель со стороны, вижу, что сейчас в банковском секторе это проблема. Я вижу, что прилагаются усилия для того, чтобы так не было, но иногда происходят не совсем нужные вещи", - указал Шлякота.

Напомним, 9 мая 2018 года вступили в силу поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, обязывающие участников рынка в Латвии в 60-дневный срок, то есть до 7 июля 2018 года, прекратить сотрудничество с предприятиями, которые отвечают одновременно двум признакам шелл-компаний - не осуществляют фактическую хозяйственную деятельность и не подают финансовые отчеты.

В итоге, латвийские банки за год потеряли пятую часть активов, капитала и прибыли. Капитал и резервы монетарных финансовых учреждений Латвии в конце января составили 2,34 млрд евро, что на 26% меньше, чем годом ранее.