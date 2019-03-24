﻿ Гозман на Baltkom: Россия пытается силой восстановить Империю, Mixnews.lv

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Российский политолог Леонид Гозман считает, что силы российских властей направлены на восстановление былой Империи. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Он (президент России Владимир Путин - прим. Mixnews) и очень многие у нас тоскуют по великой Империи. Да, по Империи тоскуют. Но, знаете, многие считают, что русские люди - имперские люди — нет! Я приветствовал распад СССР. В 90-е годы, когда переживали распад Советского союза, сложности были огромные. Тогда согласно российским опросам никакой тоски по Империи не было. Тоска появилась в 2000-е годы. Я думаю, что частично она была индуцирована сверху, потому что власти путинские дали людям некоторую идеологическую идею. Такая идея — мы самые лучшие, а все вокруг либо злобные враги, либо младшие братья, которых нужно взять под свой контроль. Ну, Украина, например, мол, они не способны собой управлять. Народ такой странный. То есть это не возвращение в социализм, это совсем другое, потому что это куда страшнее. В СССР вернуться нельзя, а Империю можно восстановить силой, чем мы собственно и занимаемся в последнее время", - подчеркнул Гозман.

Фото: facebook.com/leonid.gozman.77