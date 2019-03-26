﻿ "Миша 2% - это все ложь!": Касьянов на Baltkom рассказал об откатах, Mixnews.lv

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Экс-премьер-министр России, ныне оппозиционер Михаил Касьянов, занимая государственный пост, никогда не брал взяток. Об этом сам Касьянов заявил в интервью программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Он также отметил, что прозвище "Миша два процента", которое после слов Владимира Путина стало популярным, было запущено с целью очернить репутицию Касьянова.

"Это придуманная вещь, придуманная олигархом Гусинским в отместку за то, что я не предоставил ему льготных условий и вообще условий для погашения государственного кредита. Об этом все забыли, а потом об этом вспомнил Путин. Когда я ушел из правительства и через год начал оппозиционную деятельность, тогда вся российская пропаганда начала это раскручивать. Это все придуманные вещи, связанные с тем, чтобы умы российских граждан-избирателей запудрить, что я якобы коррупционер. Это все ложь, надуманные вещи, распространяемые российской государственной пропагандой", - сказал Касьянов.

"Вам не приходилось брать откаты за время вашего премьерства?", - уточнили при этом ведущие.

"Я вам отвечаю, а вы продолжаете спрашивать. Это все ложь! Никогда ничего мне не приходилось. Все это ложь!", - заключил Касьянов.

Ранее в программе "Абонент доступен" российский общественный деятель и философ Александр Дугин назвал российскую политическую элиту, за исключением Владимира Путина, мразью.

Фото: facebook.com/mmkasyanov