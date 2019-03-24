﻿ "Это ад игровых залов": Twitter о чудовищном убийстве родных Гунара Астры, Mixnews.lv

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Латвийскую общественность ужаснула и шокировала трагическая гибель родственников известного латышского диссидента Гунара Астры - брата Хария и его жены Марты.

Twitter заполнен соболезнованиями и осуждениями.

"Сердце рвется. Пожилые люди - в своем доме. Примеры сердечности и человечности. Жили как рука с рукавичкой", - пишут пользователи.

@DelfiLV ziņo, ka Harijs un Marta noslepkavoti. Sirds lūzt. Veci cilvēki savās mājās. Sirsnības un cilvēcības piemēri. Dzīvoja kā cimdiņš ar rociņu. https://t.co/4iS6egeVji — stirane (@stirane) 24 марта 2019 г.

"Чудовищно. Два отморозка, которым не хватило на бутылку, убили первых, кто встретился и на пути. Брата Гунара Астры и его жену", - пишет Янис Зверс.

Šitas ir drausmīgi. 2 atsaldeņiem pietrūka naudas pudelei, nosita un aplaupīja pirmos cilvēkus, kas gadījās ceļā.. Gunāra Astras brāli un viņa sievu. https://t.co/ue9b6IZftd — Jānis Zvērs (@janiszvers) 24 марта 2019 г.

"Да, именно. Чудовищно. Не хватает слов... Смертная казнь не наказание, а дезинсекция. Ничего другого таким не положено...", - отвечают на его реплику.

"Безумный коктейль духовной нищеты", - написал экс-политик Вейко Сполитис. "О боже... нет слов. У кого поднялась рука?", - пишет журналист Элита Вейдемане. А Сандра делает вывод: "Сердце болит. Это последствия ада игровых залов..."

Sirds sāp. Spēļu zāles elles sekas.... — Sandra (@sandradiezina) 24 марта 2019 г.

Не обошлось без политики. Пользователь Айвар Зелчс подозревает, что "на сей раз в свободной прессе будет запрещено упоминать национальность убийц", а Байба Бицена намекает, что убийство произошло неспроста накануне 25 марта (В Латвии - День памяти жертв коммунистического геноцида - Ред.).

Šķiet, ka šoreiz brīvā presē būs aizliegts pieminēt, kādas tautības ir slepkava... — Ainārs Zelčs (@Eraksti) 24 марта 2019 г.

Un tas - tieši pirms 25.marta! Nejaušība vai kaut kas vairāk? — Baiba Bicēna (@BaibaBicena) 24 марта 2019 г.

Как сообщал Mixnews, в пятницу вечером в Талсинском крае были убиты два пенсионера, по подозрению в этом преступлении полиция уже ночью задержала двух мужчин. Об этом сообщили в Госполиции. Пользователи Facebook сообщают, что убиты старший брат известного советского диссидента Гунара Астры – 94-летний Харийс Астра и его 83-летняя жена.