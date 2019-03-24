﻿ "Это ад игровых залов": Twitter о чудовищном убийстве родных Гунара Астры, Mixnews.lv

"Это ад игровых залов": Twitter о чудовищном убийстве родных Гунара Астры (6)

фото

Эксклюзив | 24 марта 2019 года, 22:25

Латвийскую общественность ужаснула и шокировала трагическая гибель родственников известного латышского диссидента Гунара Астры - брата Хария и его жены Марты.

Twitter заполнен соболезнованиями и осуждениями.

"Сердце рвется. Пожилые люди - в своем доме. Примеры сердечности и человечности. Жили как рука с рукавичкой", - пишут пользователи.

"Чудовищно. Два отморозка, которым не хватило на бутылку, убили первых, кто встретился и на пути. Брата Гунара Астры и его жену", - пишет Янис Зверс.

"Да, именно. Чудовищно. Не хватает слов... Смертная казнь не наказание, а дезинсекция. Ничего другого таким не положено...", - отвечают на его реплику.

"Безумный коктейль духовной нищеты", - написал экс-политик Вейко Сполитис. "О боже... нет слов. У кого поднялась рука?", - пишет журналист Элита Вейдемане. А Сандра делает вывод: "Сердце болит. Это последствия ада игровых залов..."

Не обошлось без политики. Пользователь Айвар Зелчс подозревает, что "на сей раз в свободной прессе будет запрещено упоминать национальность убийц", а Байба Бицена намекает, что убийство произошло неспроста накануне 25 марта (В Латвии - День памяти жертв коммунистического геноцида - Ред.).

Как сообщал Mixnews, в пятницу вечером в Талсинском крае были убиты два пенсионера, по подозрению в этом преступлении полиция уже ночью задержала двух мужчин. Об этом сообщили в Госполиции. Пользователи Facebook сообщают, что убиты старший брат известного советского диссидента Гунара Астры – 94-летний Харийс Астра и его 83-летняя жена.

Комментарии 6
Адельфина1 час назад
Они что, с Луны все упали? Не знают, где живут?
Уровень преступности в Латвии достаточно высок и будет только расти.
С чего ему падать?
Ответить
Глубоко жаль...1 час назад
деда с бабушкой. Неужели Бог дал прожить 94 года, чтобы потом прибрать к себе руками вот-таких вот мразей, какой-бы национальности они не были.... Грусть...
Ответить
Возможно....1 час назад
И всё равно неисповедимы пути Божьи - уберегать от бед так долго и подставить на растерзание каким-то троглодитам(( Чудно.
Ответить