﻿ Ринкевич: продолжим напоминать миру о депортациях латышей в Сибирь, Mixnews.lv

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Латвия продолжит напоминать мировому сообществу о массовой гибели ни в чем неповинных людей, совершенных сталинским режимом. Об этом в соцсети Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Сегодня Латвия, Литва и Эстония поминает жертв массовых депортаций, совершенных Сталиным и его приспешниками. 70 лет назад десятки тысяч невинных человек были высланы в Сибирь, где многие погибли. Продолжим напоминать миру о преступлениях советского режима против человечества", - написал Ринкевич.

Šodien Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pieminam Staļina un viņa rokaspuišu īstenoto masu deportāciju upurus. Pirms 70 gadiem desmitiem tūkstošu nevainīgu cilvēku tika izsūtīti uz Sībīriju, kur daudzi gāja bojā. Turpinām atgādināt pasaulei par padomju režīma noziegumiem pret cilvēci — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 марта 2019 г.

25 марта в Латвии ежегодно отмечается как День памяти жертв коммунистического геноцида. В Риге пройдут памятные мероприятия.

Мероприятия начались утром с минуты памяти у станции Шкиротава. В 12.30 начнется шествие от Музея оккупации, в 13 часов у памятника Свободы предусмотрены смена почетного караула и возложения цветов.

В мероприятии у памятника Свободы примут участие президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма.

В 18.30 начнется концерт в Латвийском военном музее, в 19 часов - концерты в Рижском Домском соборе и Малой гильдии.

25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. жителей Латвии.

Во время мероприятий в Старой Риге с 7 до 14:30 будет ограничено движение. В этот период времени будет запрещена остановка и парковка транспорта на бульваре Мейроцива, на участке в 50 метров от улиц Калькю до Смилшу, на бульваре Аспазияс, на участке от улицы Калкю до улицы Театра, а также на площади Свободы.

С 12 до 14 в случае необходимости будет ограничено движение пешеходов и транспортных средств на участке от Ратушной площади до памятника Свободы , на бульваре Аспазияс и Зигфрида Анны Мейровица у памятника Свободы и площади Свободы.

Согласно "Википедии".

Большая мартовская депортация (операция «Прибой») — депортация части гражданского населения Латвии, Литвы и Эстонии в Сибирь и отдаленные районы Севера, организованная властями СССР в марте 1949 года, в ходе которой было депортировано 94 779 человек.

В начале 1949 года Сталин, которого не устраивала слишком медленная коллективизация в Прибалтике, принял решение о массовой депортации. Операция под названием «Прибой» имела три цели: ускорить проведение коллективизации с помощью запугивания сельского населения; «очистить» регион от «коллаборационистов», «кулаков» и «националистов» («социально враждебных элементов»); уменьшить сопротивление через депортацию «сочувствующих», к которым относились семьи противников советской власти (то есть женщины, дети и старики.