﻿ Ринкевич: продолжим напоминать миру о депортациях латышей в Сибирь, Mixnews.lv

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Ринкевич: продолжим напоминать миру о депортациях латышей в Сибирь (50)

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Эксклюзив | 25 марта 2019 года, 07:40

Латвия продолжит напоминать мировому сообществу о массовой гибели ни в чем неповинных людей, совершенных сталинским режимом. Об этом в соцсети Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Сегодня Латвия, Литва и Эстония поминает жертв массовых депортаций, совершенных Сталиным и его приспешниками. 70 лет назад десятки тысяч невинных человек были высланы в Сибирь, где многие погибли. Продолжим напоминать миру о преступлениях советского режима против человечества", - написал Ринкевич.

25 марта в Латвии ежегодно отмечается как День памяти жертв коммунистического геноцида. В Риге пройдут памятные мероприятия.

Мероприятия начались утром с минуты памяти у станции Шкиротава. В 12.30 начнется шествие от Музея оккупации, в 13 часов у памятника Свободы предусмотрены смена почетного караула и возложения цветов.

В мероприятии у памятника Свободы примут участие президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма.

В 18.30 начнется концерт в Латвийском военном музее, в 19 часов - концерты в Рижском Домском соборе и Малой гильдии.

25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. жителей Латвии.

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Во время мероприятий в Старой Риге с 7 до 14:30 будет ограничено движение. В этот период времени будет запрещена остановка и парковка транспорта на бульваре Мейроцива, на участке в 50 метров от улиц Калькю до Смилшу, на бульваре Аспазияс, на участке от улицы Калкю до улицы Театра, а также на площади Свободы.

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С 12 до 14 в случае необходимости будет ограничено движение пешеходов и транспортных средств на участке от Ратушной площади до памятника Свободы , на бульваре Аспазияс и Зигфрида Анны Мейровица у памятника Свободы и площади Свободы.

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Согласно "Википедии".

Большая мартовская депортация (операция «Прибой») — депортация части гражданского населения Латвии, Литвы и Эстонии в Сибирь и отдаленные районы Севера, организованная властями СССР в марте 1949 года, в ходе которой было депортировано 94 779 человек.

В начале 1949 года Сталин, которого не устраивала слишком медленная коллективизация в Прибалтике, принял решение о массовой депортации. Операция под названием «Прибой» имела три цели: ускорить проведение коллективизации с помощью запугивания сельского населения; «очистить» регион от «коллаборационистов», «кулаков» и «националистов» («социально враждебных элементов»); уменьшить сопротивление через депортацию «сочувствующих», к которым относились семьи противников советской власти (то есть женщины, дети и старики.

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Комментарии 50
Да за ради бога4 часа назад
ТОлько не заюбывайте заодно напоминать за что конкретно (каждого) отправляли и кто персонально составлял ссыльные списки. И на основе чьих доносов
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Гражданин латвии4 часа назад
А так же о депортациях немцев и японцев в США и их союзников. Об уничтожении миллионов американских индейцев.Об африканских рабах.Об уничтожении аборигенов Австралии.И о геноциде русских коренных граждан в латвии,не забудьте.
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Адам4 часа назад
Лучше напомните миру что есть такая Латвия, а то скоро тут никого не останется, ни латышей ни русских, только чиновники и СГД. При "высылки", латышей почему то было больше, чем сейчас, давайте об этом расскажем, как же так получилось.
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