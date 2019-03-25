﻿ Профсоюз: подержим политиков в напряжении, а с забастовкой еще решим, Mixnews.lv

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Учителя не готовы мириться с тем финансированием, которое правительство нашло на повышение зарплат на сегодняшний день. Об этом в интервью радио Baltkom сказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. По ее словам, педагоги продолжат держать политиков в напряжении, параллельно думая о том, как проводить забастовку.

"То, что нам выделили - это даже не четвертая часть. Но это показывает, что если очень захотеть, то деньги можно найти. Мы вовсе не хотим останавливаться на этом и с этой суммой мы ни в коем случае не согласимся. Согласно тому плану, который политики нам представили, им должны предоставить все расчеты самоуправления, где и в каких школах необходимы сокращения, оптимизация. Это все правительство будет оценивать до середины апреля, профсоюз сказал, что готов ждать до середины мая. Сейчас мы намерены держать политиков в напряжении, чтобы они не думали, что мы расслабились. Если ничего не произойдет, то будем принимать решение о забастовке и тут речь идет не о такой, как мы проводили в 2015 году", - сказала лидер профсоюза учителей.

По ее словам, решение о повышении зарплат учителям зависит от политической воли, это доказала массовая акция протеста учителей, во время которой тут же были найдены почти 2 миллиона евро.

"У нас в минувший вторник была встреча с представителями парламента, тогда не было вероятности найти хотя бы часть средств найти. Политики не ожидали, что акция будет настолько массовой - было 2500 участников и такую сумму предложили только во время акции. Это очередной раз доказывает, что возможность найти деньги зависит только от политической воли. Эти деньги выделены на зарплаты, но это только часть суммы, остальную до середины мая. Мы за эту сумму 1,7 млн не боролись, нам ее предложили, чтобы мы чуть-чуть успокоились. А люди очень недовольны. Вообще необходимы 36 млн, чтобы всем поднять зарплату на 40 евро", - сказала Ванага.