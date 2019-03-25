﻿ Калниете: Россия врет о большом вкладе СССР в экономику Латвии, Mixnews.lv

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Россия по-прежнему отрицает ущерб от оккупации стран Балтии, лживо утверждая, что СССР делал огромный вклад в экономику Латвии, Литвы и Эстонии, считает евродепутат Сандра Калниете. В своем аккаунте соцсети Twitter политик указала, что страны Балтии намерены добиться осуждения преступного режима бывшего СССР на междунаародном уровне.

"И спустя 80 лет после оккупации стран Балтии, Россия по-прежнему отрицает этот факт, а также распространяет ложные утверждения о больших вложениях в экономику этих стран. Балтийские страны в результате трехстороннего сотрудничества хотят добиться осуждения преступного режима СССР в международной среде", - указала Калниете.

В минувшую пятницу Калниете была в числе участников конференции историков и юристов балтийских стран, которые обсуждали последствия оккупационного режима и необходимость оценить масштаб потерь от нее.

Как сообщает LSM.lv, на конференции говорили о том, что нынешняя молодежь, которая не пережила годы советской оккупации или захватила конец того периода, в соцсетях нередко делятся видео и фотографиями, которые тот период романтизируют. Вспоминается, например, дешевое мороженное, но не его дефицит.

Как считают эксперты, романтические воспоминания всплывают в интернете неслучайно. Ими целенаправленно манипулируют общественным мнением о жизни в Советском Союзе. Один из ложных посылов, которые часто звучат на пропагандистских каналах, связан с размерами дотаций СССР. Историк Гатис Круминьш указал, что Латвия выплачивала Советскому Союзу огромные налоги и только ничтожную часть получала в виде дотаций обратно. Однако пропагандистские каналы пытаются убедить общество в обратном.

Напомним, 25 марта Латвия отмеечает день памяти жертв коммунистического геноцида. 25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. жителей Латвии.

Как указал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, Латвия продолжит напоминать мировому сообществу о массовой гибели ни в чем неповинных людей, совершенных сталинским режимом.

"Сегодня Латвия, Литва и Эстония поминает жертв массовых депортаций, совершенных Сталиным и его приспешниками. 70 лет назад десятки тысяч невинных человек были высланы в Сибирь, где многие погибли. Продолжим напоминать миру о преступлениях советского режима против человечества", - написал Ринкевич.

Большая мартовская депортация (операция "Прибой") — депортация части гражданского населения Латвии, Литвы и Эстонии в Сибирь и отдаленные районы Севера, организованная властями СССР в марте 1949 года, в ходе которой было депортировано 94 779 человек.