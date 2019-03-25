﻿ "Спасли меня и кота из огня": слушатель Baltkom поблагодарил пожарных, Mixnews.lv

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В эфир программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom слушатель, который поблагодарил работников оперативных служб Латвии за профессионализм и своевременно оказанную помощь. Звонивший представился именем Гаврила. Он отметил, что пожар произошел в его квартире три года назад.

С сожалением слушатель подчеркнул, что в этом пожаре не обошлось без жертв.

"У меня был пожар, спасибо полиции и спасибо пожарным. Нас было три человека — один, к сожалению, сгорел, на него упал диван. Я, слава богу, жив остался. Хорошо, что пожарные спасли моего кота. Хотя там не до кота, конечно, было. Они отвезли его в приют, но потом я его забрал, так что я благодарю пожарных и полицию. Это было где-то три года назад. Ничего не могу сказать — в окно нас вытащили, я на первом этаже был. Люди позвали - увидели дым. Там газ у меня пошел, меня дома не было. Я зашел, открыл духовку, она полыхнула. Я начал тушить водой, но это бесполезно — потерял сознание. Слава богу, вытащили, очнулся уже в скорой помощи", - сказал он.

В программе "Вечерний интерактив" обсуждалась тема качества работы оперативных служб.