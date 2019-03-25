﻿ Вывезли Резекне, Гулбене и Алуксне: Латвия вспоминает сталинские депортации, Mixnews.lv

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Сегодня Латвия памятными мероприятиями отмечает 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.

Мероприятия начались утром с минуты памяти у станции Шкиротава, где состоялось выступление представителей политрепрессированных, представителей Рижской думы и политиков. Люди возложили цветы к месту, от которого в 1949 году отправляли вагоны полные людьми, в том числе стариками и детьми.

"Сегодня мы отмечаем 70 лет со дня трагических событий, когда в течение трех дней продолжалось уничтожение латвийского народного хозяйства и одновременно возрождалось движение сопротивления. В ту ночь началась массовая операция по высылке, когда в 33 эшелонах отправили в Сибирь и на Дальный Восток 42 тысячи 125 жителей Латвии, в том числе 10 тысяч 987 детей в возрасте до 17 лет. Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, представьте, что было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне. Это наглядный пример, что депортация означала", - сказал представитель политрепрессированных.

Несколько сотен человек, в том числе государственные должностные лица, приняли участие в шествии памяти жертв коммунистического геноцида через Вецригу.

Шествие началось у Музея оккупации и завершилось у памятника Свободы. В нем участвовали в основном люди старшего поколения. В шествии принимали участие спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма.

В руках у участников шествия были флаги Латвии, Литвы, Эстонии.

"Сегодня мы поминаем жертв коммунистического геноцида. Это не только знания о худших страницах истории. Отношения к политическим репрессиям характеризует моральные и политические ориентиры общества. Это служит нам напоминанием о том, что со злом невозможны компромисы", - сказано в сообщении президента Латвии Раймонда Вейониса.

Šodien pieminam komunistiskā genocīda upurus. Tās nav tikai zināšanas par vēstures baisākajām lappusēm. Attieksme pret politiskām represijām raksturo sabiedrības morālos, politiskos orientierus. Tas ir atgādinājums mums, ka ar ļaunumu nevar būt kompromisi - @Vejonis pic.twitter.com/AIJS3Rhnsb — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 25 марта 2019 г.

"Сегодня поминаем жертв геноцида коммунистического режима, которые в массовом порядке были насильственно высланы в Сибирь. Скорбим вместе с семьями жертв и напоминаем всему миру о преступлениях власти СССР против человечества", - написал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Šodien pieminam komunistiskā režīma īstenotā genocīda upurus, kuri cieta masveida vardarbīgās deportācijās uz Sibīriju. Sērojam kopā ar upuru ģimenēm un atgādinām pasaulei par PSRS varas noziegumiem pret cilvēci. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) 25 марта 2019 г.

В 18.30 начнется концерт в Латвийском военном музее, в 19 часов - концерты в Рижском Домском соборе и Малой гильдии.

Aprit 70 gadu kopš komunistu veiktajām deportācijāmhttps://t.co/2bnyKgg8U1 — Ģimene. Tauta. Valsts. (@PerspektivaLV) 25 марта 2019 г.

В Латвии 25 марта траурный день. В этот день началась массовая высылка латвийских жителей в Сибирь и другие отдаленные регионы СССР.

Непосредственно 25 марта 1949 года были депортированы 42 125 человек, в том числе 11 316 мужчин, 19 822 женщины и 10 987 детей в возрасте до 16 лет. Всего было депортировано 2,2% жителей Латвии. Позже из ссылки были освобождены 38 902 человека, в местах поселения умер 5231 человек, а 138 пропали без вести.