﻿ Вывезли Резекне, Гулбене и Алуксне: Латвия вспоминает сталинские депортации, Mixnews.lv

Вывезли Резекне, Гулбене и Алуксне: Латвия вспоминает сталинские депортации (40)

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Эксклюзив | 25 марта 2019 года, 12:45

Сегодня Латвия памятными мероприятиями отмечает 70 лет с момента массовой депортации латвийского народа, когда в марте 1949 года из страны было выслано 42 125 человек - почти 2,2% от населения.

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Мероприятия начались утром с минуты памяти у станции Шкиротава, где состоялось выступление представителей политрепрессированных, представителей Рижской думы и политиков. Люди возложили цветы к месту, от которого в 1949 году отправляли вагоны полные людьми, в том числе стариками и детьми.

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"Сегодня мы отмечаем 70 лет со дня трагических событий, когда в течение трех дней продолжалось уничтожение латвийского народного хозяйства и одновременно возрождалось движение сопротивления. В ту ночь началась массовая операция по высылке, когда в 33 эшелонах отправили в Сибирь и на Дальный Восток 42 тысячи 125 жителей Латвии, в том числе 10 тысяч 987 детей в возрасте до 17 лет. Если сравнить с нынешним количеством населения Латвии, то, представьте, что было вывезено население таких городов как Резекне, Гулбене и Алуксне. Это наглядный пример, что депортация означала", - сказал представитель политрепрессированных.

Несколько сотен человек, в том числе государственные должностные лица, приняли участие в шествии памяти жертв коммунистического геноцида через Вецригу.

Шествие началось у Музея оккупации и завершилось у памятника Свободы. В нем участвовали в основном люди старшего поколения. В шествии принимали участие спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Артис Пабрикс, депутаты Сейма.

В руках у участников шествия были флаги Латвии, Литвы, Эстонии.

"Сегодня мы поминаем жертв коммунистического геноцида. Это не только знания о худших страницах истории. Отношения к политическим репрессиям характеризует моральные и политические ориентиры общества. Это служит нам напоминанием о том, что со злом невозможны компромисы", - сказано в сообщении президента Латвии Раймонда Вейониса.

"Сегодня поминаем жертв геноцида коммунистического режима, которые в массовом порядке были насильственно высланы в Сибирь. Скорбим вместе с семьями жертв и напоминаем всему миру о преступлениях власти СССР против человечества", - написал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

В 18.30 начнется концерт в Латвийском военном музее, в 19 часов - концерты в Рижском Домском соборе и Малой гильдии.

В Латвии 25 марта траурный день. В этот день началась массовая высылка латвийских жителей в Сибирь и другие отдаленные регионы СССР.

Непосредственно 25 марта 1949 года были депортированы 42 125 человек, в том числе 11 316 мужчин, 19 822 женщины и 10 987 детей в возрасте до 16 лет. Всего было депортировано 2,2% жителей Латвии. Позже из ссылки были освобождены 38 902 человека, в местах поселения умер 5231 человек, а 138 пропали без вести.

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Комментарии 40
Адельфина 9 часов назад
...в вагонах для скота. Почему они все время подчеркивают этот момент? В плацкарте они бы не возражали, что ли? Видимо, да - ведь то, что не 2,2%, а пол-страны уехало со всеми удобствами их вроде и не напрягает?
Столько напридумано всякой несрастухи, что у человека с логикой просто закипает мозг.
Например, оккупация - какая, когда СССР вернула свои прибалтийские территории?
И таких моментов масса.
А все очень просто - сценарий развития отношений Прибалтики с Россией писался в Америке неграмотными западными политологами, для которых что Австрия, что Австралия.

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Саня 9 часов назад
латыши друг на друга и стучали чтоб прибрать нажитое соседа. Они и до сих пор с удовольствием стучат, только уже в другом формате
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Гротесковый пафосный бред для усиления фантомных болей 9 часов назад
Адельфина
16 минут назад
...в вагонах для скота.
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Если вы посмотрите старые хроники,то точно в таких же вагонах из тыла к фронту перевозили солдат и американских и советских и немецких и английских,порой по несколько суток и "скотом" они себя не считали.В даном случае люди ехали по приговорам за предательство,измену родине и пособничество окупантам и что их нужно было в СВ перевозить?Правда это или нет, все ли действительно были виновны,это уже другой вопрос.
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