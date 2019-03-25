﻿ "Он - клоун": Андрей Караулов об Алексее Навальном, Mixnews.lv

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Российский журналист, автор и ведущий программ "Момент истины" Андрей Караулов считает, что документальному фильму-расследованию Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", в котором рассказывается о предполагаемом имуществе председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, нельзя верить. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он отметил, что считает режиссера фильма, российского оппозиционера Алексея Навального — клоуном.

В 2017 году на YouTube вышел фильм журналиста Андрея Караулова об Алексее Навальном под названием "Глазами Клоуна", в котором он пытался разоблачить расследование фильма "Он вам не Димон".

"Ну, клоун. Человек, который за 8 лет сменил 14 профессий, - там в фильме точные цифры, я просто на память не помню. Он кем только ни был, даже парикмахером. Когда человек на своей дорогой машине приезжает в Ветку к губернатору, чтобы стать внештатным советником губернатора, сидящего в тюрьме — это что? Он с ума сошел или захотел стать богаче? Клоун. Фильм называется "Глазами Клоуна", я не верю клоунам, если Медведев захочет себе ботинки купить, то ему их привезут, проверив тысячу раз, а не так как схему рисуют в кадре. Нас за идиотов считают. Более того, каждая дача с воздуха охраняется радиоэлектронным устройством борьбы. Это все (съемка с дрона в фильме Алексея Навального "Он вам не Димон" — прим. Mixnews) сделано на компьютере для дурачков, я не верю в компьютеры", - отметил он.

По словам Караулова, попытки пригласить Алексея Навального на интервью для фильма не увенчались успехом.

"Первым делом! О чем вы? Когда вышел фильм, раз 10 в ночь вырубался не мой сайт, а YouTube. О, как бывает? Вот, наберет 100 тысяч просмотров и все с нулей. И час нельзя посмотреть кино. Мы не просто приглашали Навального, мы письма писали, звонили, что только не делали. Он боится. Кругами ходить и все. Из серии молчание — золото", - подчеркнул он.

Также он отметил, что не помнит, зачем в фильме об Алексеем Навальном были показаны кадры акций, совершенных Pussy Riot.

"Я не помню, зачем я их показывал. Этот фильм я снимал 2 года назад. Там какая-то связь, наверное была. Они клоуны такие же. К чему сказать не могу, так как фильм вышел не вчера. Это просто мерзость. Представляете, вы приходите в магазин с ребенком, а там трупы висят. Когда она извиняюсь "чикен" засовывает туда, откуда дети вылезают иногда. В это самое замечательно место. Ну, куда это. Ну, сумасшедший люди, слушайте", - сказал Караулов.

Напомним, Дмитрий Медведев назвал расследование ФБК "мутью, чушью", собранной "по принципу компота" и заявил, что не желает "комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев". Фильм "Он вам не Димон" получил неоднозначные оценки со стороны российского экспертного сообщества.

Фото: Flickr/Фотобанк Moscow-Live.ru