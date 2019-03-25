﻿ Гозман на Baltkom: я рад, что Россия больше не оккупант - Латвия свободна, Mixnews.lv

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Российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман рад распаду Советского Союза в 1991 году. Об этом он заявил в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Я рад тому, что Латвия свободна. Это не значит, что я в восторге от того, что делает ваше правительство. По-разному бывает, конечно. Но я очень рад, что Латвия свободна. Я рад, что Эстония свободна. Рад, что свободна Литва, Грузия, Армения. Я рад, что моя страна перестала быть оккупантом. Мы опять, конечно, возвращаемся к этой роли в Крыму и на Донбассе, но масштабы не сопоставимы. Я рад, что мы не держим другие народы силой. Я искренне рад успехам новых стран — стран Балтии, Грузии и других. Меня очень радует, когда у них что-то получается. Я бы хотел, чтобы на развалинах СССР возникло что-то похожее на Британское Содружество наций, чтобы были прозрачные границы, чтобы русскоязычных и русских нигде не обижали, так как большинство из них, с моей точки зрения, совершенно не оккупанты. У меня есть родственники, которые попали как раз в Латвию по распределению, прожили всю жизнь, выучили язык и сейчас живут. Чем-то довольны, чем-то недовольны. Мне бы хотелось, чтобы никого не обижали", - сказал Гозман.

Напомним, в интервью радио Baltkom Гозман также заявил, что силы российских властей направлены на восстановление былой империи.

Фото: facebook.com/leonid.gozman.77