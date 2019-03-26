﻿ Синоптик: еще чуть-чуть и наступит тепло, Mixnews.lv

Синоптик: еще чуть-чуть и наступит тепло (1)
В пятницу и субботу в Латвию придет долгожданное потепление, написал в своем аккаунте на Twitter синоптик Янис Тралис.
"Согласно прогнозам Global Forecast System в пятницу и субботу ожидается тепло до +15 градусов, но в субботу местами вновь возможен снег", - написал специалист.
Atbilstoši GFS prognozei piektdien un sestdien Latvijā gaidāms siltums līdz +15 grādiem, bet svētdien vietām atkal iespējams sniegs.— Jānis Trallis (@meteozinas) 26 марта 2019 г.
Как сообщал Mixnews, в начале этой недели в Латвии будет прохладно, ожидается снег, а во второй половине недели температура воздуха повысится. Во вторник в основном будет идти снег. Остальная неделя пройдет без существенных осадков.
По прогнозу Global Forecast System, самыми прохладными будут вторник, когда температура воздуха не превысит +4 градусов, и ночь на среду, когда ожидается мороз до -6 градусов.
В выходные дни на солнце воздух может прогреться до +15 градусов.