﻿ Bezvests: за год проведено 52 массовых поиска, найдено 7 тел пропавших, Mixnews.lv

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Поисковая организация Bezvests.lv в 2017 году провела 52 выезда на массовые поисковые мероприятия, в ходе которых были найдены 7 тел пропавших без вести людей. За этот период были заполнены 164 анкеты от родных с просьбой о помощи в случае пропажи человека. Многих пропавших удалось найти при помощи СМИ и неравнодушных людей, которые тиражировали публикации с просьбами о помощи.

Отчет о деятельности волонтеров опубликован на странице Bezvests.lv в Facebook.

Напомним, 25 марта министры не поддержали предложение оппозиционных депутатов выделить обществу добровольцев Bezvests.lv 22 тысяч евро в рамках бюджета 2019 года на техническое оснащение.

Политики также призывали Кабинет министров издать правила, регулирующие порядок частичного государственного финансирования и его использования для обеспечения работы добровольцев и их экипировки в целях более эффективного поиска пропавших людей.

В этом году организации, которая была создана в 2009 году, исполнится 10 лет. На сегодняшний день, Bezvests насчитывает более 180 волонтеров – это именно те, кто активно участвует в поиске пропавших людей. За все эти годы поисковиками найдено живых и неживых – 106 человек.

Bezvests приезжает со своей командой и помогает в поисках совершенно безвозмездно. Старается на спонсорские и собранные простыми людьми средства приобрести аппаратуру, например, дрон и тепловизоро, при помощи которой потом можно оперативнее найти людей.

Фото: Bezvests.lv