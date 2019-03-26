﻿ Bezvests: за год проведено 52 массовых поиска, найдено 7 тел пропавших, Mixnews.lv

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Bezvests: за год проведено 52 массовых поиска, найдено 7 тел пропавших (11)

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Эксклюзив | 26 марта 2019 года, 09:06

Поисковая организация Bezvests.lv в 2017 году провела 52 выезда на массовые поисковые мероприятия, в ходе которых были найдены 7 тел пропавших без вести людей. За этот период были заполнены 164 анкеты от родных с просьбой о помощи в случае пропажи человека. Многих пропавших удалось найти при помощи СМИ и неравнодушных людей, которые тиражировали публикации с просьбами о помощи.

Отчет о деятельности волонтеров опубликован на странице Bezvests.lv в Facebook.

Напомним, 25 марта министры не поддержали предложение оппозиционных депутатов выделить обществу добровольцев Bezvests.lv 22 тысяч евро в рамках бюджета 2019 года на техническое оснащение.

Политики также призывали Кабинет министров издать правила, регулирующие порядок частичного государственного финансирования и его использования для обеспечения работы добровольцев и их экипировки в целях более эффективного поиска пропавших людей.

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В этом году организации, которая была создана в 2009 году, исполнится 10 лет. На сегодняшний день, Bezvests насчитывает более 180 волонтеров – это именно те, кто активно участвует в поиске пропавших людей. За все эти годы поисковиками найдено живых и неживых – 106 человек.

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Bezvests приезжает со своей командой и помогает в поисках совершенно безвозмездно. Старается на спонсорские и собранные простыми людьми средства приобрести аппаратуру, например, дрон и тепловизоро, при помощи которой потом можно оперативнее найти людей.

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Фото: Bezvests.lv

Комментарии 11
Евлампий 9 часов назад
Спасибо огромное за Вашу работу!!! ВЫ ВСЕ - НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ!!! Это просто фантастика что в наш безразличный век есть люди которые вот так помогают людям!!!! СПАСИБО!!!!! И-ПОМЕНЬШЕ ВАМ РАБОТЫ!!!!
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Юлия 9 часов назад
Ребта, огромное вам спасибо!!! Низкий вам поклон!!! Ваша работе неоценима!!! Люди пропадают, это же очевидно. Как не найти денег на техническое оснащение? цинизм правящих зашкаливает. прям до слез.
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А зачем? 9 часов назад
они и без дополнительных средств людям помогают. А мы -и с дополнительной зарплатой не умеем хорошо работать, значит надо ещё добавить (ход мыслей депутатов и министров)
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